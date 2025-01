Champions League, PSG-City è uno spareggio tra le big: chi perde rischia

Dopo più di un mese di assenza, la Champions League torna grande protagonista con la sua settima giornata, la penultima della fase a campionato, che potrebbe già svelare qualche verdetto definitivo in vista dell’ultimo turno in programma il 29 gennaio.

Grande curiosità e attesa per il big match di questa giornata, quello del Parco dei Principi fra Paris Saint-Germain e Manchester City. Le due grande delusioni di questa edizione della Champions League si trovano a dover giocare una gara che ha tutti gli ingredienti per essere un vero e proprio spareggio.

Per entrambe sono infatti ridotte al lumicino le possibilità di rientrare nelle prime otto, visto che l’attuale distacco dall’ottava piazza è di cinque punti per il City e di sei lunghezze per i parigini. Ma visto il grande numero di squadre nel mezzo, un piazzamento nelle prime otto avrebbe tutti i contorni dell’impresa. Ci sono pochi dubbi, al contrario, che chi uscirà da Parigi con zero punti dovrà dire addio a ogni minima speranza di accesso diretto agli ottavi di finale.

La sconfitta, inoltre, potrebbe mettere a rischio anche un piazzamento nelle 24, cosa difficilmente pronosticabile a inizio competizione, e quindi salutare anticipatamente la Champions League 2024/25. Prima dell’inizio della settima giornata della prima fase, il Manchester City sarebbe dentro ai playoff grazie ai propri otto punti che gli valgono il 22esimo posto. Dall’altra parte, il PSG è al momento la prima esclusa dagli spareggi, vista la sua 25esima piazza con soli sette punti.

Una sconfitta per gli uomini di Luis Enrique porterebbe il PSG al limite del burrone. I parigini dovrebbero giocarsi ogni possibilità di rientrare nelle prime 24, molto probabilmente nella parte bassa delle otto e quindi con il ritorno da giocare in trasferta negli spareggi, nell’ultima sfida in programma in casa dello Stoccarda (impegnato in casa dello Slovan Bratislava alla settima giornata) in un vero e proprio dentro e fuori per entrambe, visto che i tedeschi sono attualmente appaiati ai parigini in classifica con sette punti.

Dall’altra parte, una sconfitta per Guardiola e i suoi significherebbe anche per loro rimandare tutto all’ultima giornata per centrare un piazzamento nei playoff, mentre un successo con il PSG manterrebbe ancora in vita le speranze di rientrare nelle prime otto, ma praticamente ridotte al cosiddetto lumicino. Un ko a Parigi significherebbe giocarsi il tutto per tutto in casa mercoledì 29 gennaio contro il Club Brugge.

Insomma, la Champions League 2024/25 deve ancora consegnare i propri verdetti in vista della fase a eliminazione diretta, ma mercoledì al Parco dei Principi in palio c’è una posta in palio alquanto importante e che vede due grandi protagoniste del torneo a rischio eliminazione, andando contro tutti i pronostici di inizio stagione. Infine, c’è l’ipotesi pareggio che potrebbe mettere spalle al muro sia City che PSG. Con entrambe che sarebbero così obbligate poi a vincere l’ultima giornata e a guardare i risultati delle dirette rivali con la speranza di rientrare nelle prime 24 della classifica.