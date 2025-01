Stellantis, rischio dazi: John Elkann incontra Trump a Washington

Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha trascorso quattro giorni a Washington, dove ha incontrato il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insediatosi ufficialmente nella giornata di ieri.

Come riporta l’agenzia di stampa britannica Reuters, Elkann ha incontrato anche vari alti funzionari dell’amministrazione americana per discutere del futuro del settore auto, anche alla luce della possibilità che Washington imponga nuovi dazi.

Elkann ha visto Trump la settimana scorsa ed era stato invitato alla cerimonia di insediamento del presidente, ieri a Washington, ma non vi ha partecipato perché era a Maranello per il primo giorno in Ferrari di Lewis Hamilton, che correrà con Charles Leclerc per la Rossa nel prossimo campionato di Formula 1.

Trump nel suo primo giorno alla Casa Bianca non ha imposto nuovi dazi, ma ha più volte detto di avere preso in considerazione tariffe al 25% sulle importazioni da Canada e Messico a partire dal primo febbraio. Stellantis, che tra l’altro è ancora alla ricerca del nuovo amministratore delegato post Carlos Tavares, produce alcune vetture per il mercato americano proprio nei due paesi appena citati.

La società ha più volte detto di essere «ben posizionata» per adattarsi a eventuali nuovi scenari voluti da Trump. «La chiara attenzione di Trump per le politiche a sostegno di una base manifatturiera solida e competitiva negli Stati Uniti è estremamente positiva. Siamo ansiosi di lavorare con lui sugli obiettivi cruciali e per rafforzare la nostra industria e l’economia nazionale», si leggeva in una nota. Stellantis gestisce due fabbriche di assemblaggio in Messico, a Saltillo, per i pick-up e furgoni Ram, e a Toluca, per il Suv medio Jeep Compass. Possiede anche due stabilimenti di assemblaggio in Ontario, Canada, per la precisione a Windsor, dove produce modelli Chrysler, e a Brampton, attualmente in fase di ristrutturazione e la cui ripresa della produzione è prevista per il 2025 con un nuovo modello Jeep.