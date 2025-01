Juve-Milan in chiaro spinge gli ascolti di DAZN: è la terza gara più vista di sempre

Juventus-Milan in chiaro spinge gli ascolti di DAZN, che nella 21esima giornata hanno raggiunto complessivamente quota 6,4 milioni (6.426.690) per l’intero turno, valore più alto della stagione 2024/25 fin qui.

Protagonista assoluto è stato il big match Juventus-Milan disputato sabato alle 18:00, trasmesso dalla piattaforma di live streaming sportivo anche in modalità gratuita, che ha registrato 2.147.512 spettatori.

La sfida, che si è conclusa con una vittoria per i bianconeri grazie a un 2-0 firmato dalla coppia Mbangula-Weah, non solo ha superato nettamente in audience tutti gli scontri diretti tra le due squadre che si sono disputati dalla stagione 22/23 – staccando di gran lunga i match che si sono disputati in passato alle 18:00 e che non avevano mai superato 1.6 milioni di spettatori, con una differenza tra 500/700mila spettatori -, ma è diventata la terza sfida più vista di sempre su DAZN.

Juventus-Milan di sabato va ad occupare, infatti, il terzo gradino del podio dopo i Derby d’Italia, entrambi giocati alle 20:45 di domenica, che si sono disputati alla 23esima giornata della scorsa stagione (Inter-Juventus, 2.274.596) e quello giocato alla 13esima giornata della stagione 22/23 (Juventus-Inter, 2.211.988).

Le sfide più viste di sempre su DAZN:

Inter-Juventus, 23ª giornata 2023/24 (domenica 4 febbraio 2024 alle 20.45): 2.274.596 spettatori;

Juventus-Inter, 13ª giornata 2022/23 (domenica 6 novembre 2022 alle 20.45): 2.211.988 spettatori;

Juventus-Milan, 21ª giornata 2024/25 (sabato 18 gennaio 2025 alle 18 ): 2.147.512 spettatori;

Inter-Milan, 21ª giornata 2022/23 (domenica 5 febbraio 2023 alle 20.45): 2.126.241 spettatori;

Juventus-Inter, 13ª giornata 2023/24 (domenica 26 novembre 2022 alle 20.45): 2.121.865 spettatori;

Per quanto riguarda invece le gare tra Juventus e Milan, questa è la graduatoria degli ascolti delle sfide tra i bianconeri e i rossoneri nelle ultime stagioni: