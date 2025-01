Il Napoli vittorioso sul campo e sui social: argomento clou è l'addio di Kvara

MediaScore 21esima giornata – Come cambia la classifica social

Questa settimana è il Genoa a sconvolgere la classifica social: i rossoblù ottengono un ottimo risultato in termini di conversazioni online nonostante la sconfitta all’Olimpico. La squadra di Vieira passa dal ventesimo al dodicesimo posto in classifica grazie a 5.100 menzioni. Buoni risultati anche per il Bologna che, reduce dalla vittoria con il Monza (12.500 menzioni), si posiziona all’ottavo posto della classifica.

MediaScore 21esima giornata – I temi del dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Kvara saluta Napoli nella notte: l’addio al murale di Maradona

La vittoria al Gewiss Stadium contro l’Atalanta di sabato consolida ulteriormente il primo posto in campionato. Protagonisti della serata Politano, McTominay e Lukaku, che fanno sognare i tifosi partenopei. Sui social media si moltiplicano i video e le foto dei festeggiamenti, culminati con il caloroso benvenuto riservato alla squadra al rientro a Capodichino, dove oltre cinquemila tifosi si sono radunati per celebrare il successo. Particolarmente condiviso è stato il video della diretta social di Simeone, registrato sul pullman della squadra: in sottofondo, la voce di un giocatore che scherzosamente dice: “Manda il video a Kvara, va”. Una frase che acquista un sapore particolare in un momento delicato per gli azzurri, alle prese con il recente addio di Kvaratskhelia. Prima di partire per Parigi per unirsi al PSG, infatti, il georgiano ha voluto salutare Napoli con un gesto significativo: un video davanti al murale di Maradona, simbolo per eccellenza della città e dei suoi tifosi. Il filmato è rapidamente diventato virale, segnando la fine di un capitolo importante per la squadra e per il giocatore.

Kolo Muani sbarca a Torino

Mercoledì sera, sui social, sono circolate le immagini dell’arrivo in città dell’attaccante francese, ceduto dal PSG alla Juventus in prestito fino al termine della stagione. L’entusiasmo dei tifosi bianconeri è palpabile, alimentato dall’attesa dell’annuncio ufficiale. Nonostante i documenti siano stati firmati e l’affare non appaia a rischio, l’iter burocratico per completare l’operazione sembra richiedere più tempo del previsto. Sembrerebbero non esserci rischi per la buona riuscita del trasferimento, ma serviranno ancora alcuni giorni prima che Kolo Muani possa essere ufficialmente integrato nella rosa di Motta. Un ritardo che non ha permesso l’esordio in campo già sabato nella sfida in casa contro il Milan.

La dedica che ha emozionato il web

“Sei il mio degno erede”, con queste parole, scritte su una maglia rossonera e condivise da Theo Hernandez in una storia su Instagram, Paolo Maldini ha celebrato i successi del difensore del Milan. Un omaggio speciale da parte dello storico capitano, che ha voluto riconoscere il valore di Hernandez dopo il gol contro il Como, rete, che sommata alle precedenti ventinove, ha permesso al rossonero di acquisire il titolo di difensore più prolifico di sempre, superando proprio il suo mentore. Un passaggio di testimone che emoziona social e tifosi e che rappresenta l’abbraccio tra due generazioni di campioni.

MediaScore 21esima giornata – La classifica media

Il Napoli sale sul podio con Juventus e Milan. La Juventus riconquista il primo posto in classifica con 23.148 menzioni. Il Napoli guadagna posizioni e si posiziona sul podio, al secondo posto, con 19.428 menzioni. Il Milan perde due posizioni ma rimane comunque sul podio, collezionando un totale di 18.168 menzioni.

Questo il verdetto della di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, arrivati quasi al termine della 21esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

L’Inter perde il podio, spostandosi al quarto posto con 15.589, ottimi risultati invece l’Atalanta che guadagna quattro posizioni e si ferma sotto i nerazzurri con 12.193. Ottimi risultati invece il Genoa, che, grazie alle 6.237 menzioni, sale di dieci posizioni posizionandosi al decimo posto in classifica.