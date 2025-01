Inter, il prezzo ufficiale di Martinez: le cifre nel bilancio del Genoa

Quanto è costato Josep Martinez all’Inter? Il portiere si è trasferito in nerazzurro durante la campagna estiva dei trasferimenti. Un’operazione con vista sul futuro per il club milanese, che ha prelevato l’estremo difensore dal Genoa con l’idea di farne il proprio titolare una volta che la porta non sarà più occupata dallo svizzero Yann Sommer.

Martinez, spagnolo classe 1998, ha giocato una sola partita finora con la maglia dell’Inter (in Coppa Italia, contro l’Udinese). Ma quanto ha pagato l’Inter per portarlo a Milano? Le cifre ufficiali del suo trasferimento emergono dal bilancio del Genoa, chiuso al 30 giugno 2024 e consultato da Calcio e Finanza. Tra le operazioni di mercato emerge anche quella che ha portato Mateo Retegui all’Atalanta.

Inter costo Martinez – Cosa dice il bilancio del club nerazzurro

Nel dettaglio, come si legge sul fascicolo, «nel corso della finestra di mercato estiva della stagione sportiva 2024/2025, la Società ha concluso, tra le altre, alcune transazioni attive di “players trading” particolarmente significative: