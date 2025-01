Tragedia Piazza San Carlo: l'ex sindaca Appendino condannata a 1 anno e 5 mesi in appello bis

La Corte di assise di Appello di Torino ha condannato a un anno, cinque mesi e 23 giorni di reclusione l’ex sindaca del capoluogo piemontese Chiara Appendino, oggi parlamentare del MoVimento 5 stelle, per i fatti di Piazza San Carlo del 2017 che vedeva protagonista la Juventus contro il Real Madrid.

La procura generale, in mattinata, aveva richiesto una pena di un anno quattro mesi e 10 giorni in occasione dell’apertura del processo d’appello bis. Procedimento che è stato riaperto dopo che la Cassazione aveva ordinato un nuovo passaggio davanti ai giudici del capoluogo piemontese dichiarando irrevocabile la responsabilità penale di Appendino ma osservando che era necessario ridurre la pena che le era stata inflitta (18 mesi) perché nel frattempo c’erano state delle remissioni di querela.

In quella serata, il 3 giugno 2017, furono in totale 1.600 feriti con due donne che persero la vita nei giorni seguenti. Il processo a carico dell’Appendino, e degli altri indagati riguarda fra cui Paolo Giordana e Maurizio Montagnese, le lacune nella organizzazione e nella gestione dell’evento in piazza.