Verona, anima tedesca nel nuovo CdA: c’è anche l’ex Lazio Hitzlsperger

Il Verona è entrato ufficialmente nell’era Presidio Investors, ennesimo proprietario statunitense di una Serie A che ora conta la maggior parte delle società sotto la guida di investitori stranieri.

Il club gialloblù, se da una parte ha deciso per la continuità sotto l’aspetto sportivo, su quello gestionale ha nominato, come si fa praticamente sempre in questi casi, un nuovo Consiglio di Amministrazione così composto:

Italo Zanzi , presidente esecutivo

, presidente esecutivo Christian Puscasiu , membro del board

, membro del board Dirk Swaneveld , membro del board

, membro del board Thomas Hitzlsperger , membro del board

, membro del board Donata Hopfen , membro del board

, membro del board Isabella Thun, membro del board

Come sottolineato da Zanzi prima della sfida contro la Lazio, il nuovo CdA del Verona conta personalità molto importanti che consentono di avere conoscenze in vari settori, ritenuti per l’appunto fondamentali per la crescita futura del club veneto.

Sono nomi tutti legati al fondo Presidio. Come riporta l’edizione odierna del L’Arena, Christian Puscasiu e Dirk Swaneveld ricoprono all’interno dell’hedge fund statunitense, rispettivamente, il ruolo di managing partner e vice presidente. Puscasiu ha oltre 25 anni di esperienza come investitore di private equity e venture capital, mentre Swaneveld si è unito alla società nel 2018 e in precedenza ha lavorato con The Blackstone Group (una delle più grandi società finanziarie del mondo).

Nel CdA poi si rileva una presenza abbastanza consistente con Thomas Hitzlsperger, Donata Hopfen e Isabella Thun, l’anima tedesca del CdA. Inoltre, il primo ha una conoscenza diretta del calcio giocato vista la sua carriera da calciatore che lo ha portato a vestire la maglia della nazionale della Germania nei Mondiali 2006 e agli Europei 2008. Hitzlsperger, inoltre, ha giocato in Serie A con la Lazio nel 2010 per metà stagione collezionando sei presenze e mettendo a referto un gol contro l’Udinese.

Appesi gli scarpini al chiodo, Hitzlsperger ha ricoperto il ruolo di CEO allo Stoccarda diventandone anche il direttore sportivo fino a qualche mese fa. Infine, è stato uno dei primi calciatori professionisti a fare coming out in Germania.

Per quanto riguarda Donata Hopfen, invece, è stata la prima donna a guidare la Federcalcio tedesca. Un traguardo storico. In precedenza ha lavorato anche per Axel Springer e BCG Digital Ventures in ambito editoriale. A chiudere il trio, ecco Isabella Thun, manager con esperienza nel settore sportivo, in particolare nella produzione di eventi di hospitalitye nel ticketing.