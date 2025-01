Verona, Zanzi: «Il club ha tutto per avere successo. Fiducia in Setti e Sogliano»

Ieri il Verona ha incassato una netta sconfitta al Bentegodi contro la Lazio. Ma la sfida con i biancocelesti, nonostante il risultato, rimarrà comunque una pagina importante della storia del club gialloblù. Infatti, si tratta della prima sfida ufficiale sotto la gestione di Presidio Investors, il fondo statunitense che ha rilevato la società da Maurizio Setti.

Il gruppo di Austin in Texas ha scelto come presidente esecutivo Italo Zanzi, che conosce già il calcio italiano visto il suo ruolo di amministratore delegato nella Roma di James Pallotta dal 2012 al 2016. «Da parte della proprietà è un grande vanto far parte di un club e di una città con tanta storia e tanto potenziale», ha commentato a Sky il nuovo numero uno gialloblù prima del fischio di inizio della sfida con la Lazio.

Un’altra scelta significativa di Presidio è quella di aver dato continuità alla gestione sportiva del Verona, confermando Setti e Sean Sogliano nei quadri dirigenziali, nonostante il passaggio di proprietà per il 100% delle quote. «È una scelta che abbiamo studiato molto – ha commentato Zanzi – però alla fine parliamo di un club, di una città e anche di un gruppo di lavoro che ha tutti gli elementi per avere successo. La continuità per noi è importantissima, abbiamo la massima fiducia, anche in Maurizio Setti e Sean Sogliano, e per noi questa è una cosa che forse non è molto comune nel calcio però abbiamo fede in questa continuità, per tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni».

«Stiamo lavorando solo da quattro giorni quindi stiamo imparando ogni giorno – ha continuato il presidente del Verona –, però la fiducia e la serenità viene dal sapere che la gente qua, che lavora con noi, ha fatto un ottimo lavoro e lo continueranno a fare. CdA? Ci sono persone molto importanti. Un modo per dimostrare come città e club meritino solo il meglio. Abbiamo scelto gente che ha esperienza e skills diverse, non solo per far crescere la società ma anche per aiutare tutti gli elementi del gruppo e riportare un grande Verona».