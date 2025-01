Ufficiale, Florentino Perez presidente del Real Madrid fino al 2029

Adesso è ufficiale. Florentino Pérez è stato rieletto presidente del Real Madrid fino al 2029. Quella dell’imprenditore madrileno è stata l’unica candidatura presentata al processo elettorale aperto dal club della capitale spagnola lo scorso 7 gennaio, e la società ha ufficializzato ieri sera l’accordo raggiunto dalla Giunta per la rielezione dell’attuale presidente.

Sarà il settimo mandato per Pérez, che solo in due occasioni ha dovuto competere per la carica attraverso le urne. Accadde nelle elezioni degli anni 2000 e 2004, quando sconfisse in entrambe le occasioni Lorenzo Sanz, suo predecessore nell’incarico. Negli altri cinque processi elettorali non è stato neppure necessario celebrare i comizi a causa dell’assenza di candidature alternative. Così è stato nel 2009, 2013, 2017, 2021 e in questo 2024.

All’età di 77 anni, e con il compimento dei 78 che avverrà il prossimo 8 marzo, Florentino Perez diventerà il presidente più longevo nella storia del club madridista. Durante il suo mandato, suddiviso in due periodi, il club ha conquistato 65 titoli: 37 per quanto riguarda il calcio e 28 nel basket, tra cui spiccano sei Champions League e tre Euroleghe.

Florentino Perez rielezione Real – I membri della giunta

Con la rielezione, Pérez sarà ancora affiancato da molti di coloro che hanno iniziato con lui questa avventura presidenziale, ma nella giunta direttiva compaiono nuovi membri come Manuel Redondo e José Ángel Sánchez, dirigenti dei Blancos sin dal 2000, anche se il primo aveva lasciato il club durante i tre anni in cui Florentino Pérez aveva abbandonato la presidenza. Entrambi continueranno a ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore di gabinetto e Fondazione e di direttore generale del club. Anche Manuel Gómez Barrera entra nella giunta dopo molti anni alla guida del dipartimento delle tifoserie dell’entità madridista.

José Luis del Valle diventa il segretario della giunta, mentre Enrique Sánchez ed Enrique Pérez assumono la carica di vicepresidenti, affiancandosi a Eduardo Fernández de Blas e Pedro López Jiménez. Catalina Miñarro, unica donna nella giunta, rimane nel suo ruolo, che occupa dal 2017. In totale, la nuova giunta è composta da 18 membri.

Un’altra importante novità è l’arrivo di Francisco García Sanz, che per nove anni è stato presidente del Wolfsburg, squadra della Bundesliga strettamente legata a Volkswagen, azienda di cui è stato dirigente. García Sanz ha fatto parte della commissione creata dal CSD per controllare la gestione della Federcalcio spagnola prima del processo elettorale. García Sanz è dottore honoris causa in Scienze Economiche e Sociali presso l’Università di Stoccarda e, dopo 15 anni in General Motors, è passato al gruppo Volkswagen, dove ha lavorato per 17 anni.