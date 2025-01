Dalla pallamano alla Roma: chi è Italo Zanzi, presidente esecutivo del Verona

Chi è Italo Zanzi? Il Verona è passato ufficialmente dalle mani di Maurizio Setti a quelle di Presidio Investors, gruppo di private equity statunitense con sede ad Austin, in Texas, specializzato in operazioni di società di medie e piccole dimensioni.

Per gestire il club dopo il proprio insediamento, Presidio Investors ha scelto una vecchia conoscenza del calcio italiano come Italo Zanzi. Come si legge nella nota che annuncia l’acquisizione del club scaligero, Zanzi, nominato nuovo presidente esecutivo, «ha ricoperto in passato la carica di CEO dell’AS Roma, quella di Managing Director di FOX Sports Asia e quella di Vice President della Major League Baseball».

Chi è Italo Zanzi – La carriera nella pallamano, poi CONCACAF, MLB e Roma

Nato a New York il 18 marzo 1974, Zanzi ha maturato esperienza nel mondo del calcio ad alti livelli lavorando fino ad ottobre 2011 come segretario generale della CONCACAF, la confederazione che riunisce Nord e Centro America, e contribuendo a fondare la Champions League d’Oltreoceano, nominata appunto CONCACAF Champions League.

Zanzi vanta un’esperienza anche nell’area marketing e nella vendita di diritti radio-tv per la Major League Baseball ed è stato candidato per i repubblicani alle elezioni del 2006.

Una passione per lo sport che nasce da lontano e che lo ha visto in prima linea da giovano come giocatore di pallamano nel ruolo di portiere e che lo vede arrivare fino alla nazionale USA, con la cui maglia colleziona 75 presenze in incontri internazionali andando a vincere una medaglia di bronzo ai Giochi Panamericani del 2003. È stato inserito nel Team Olimpico dell’anno di Pallamano nel 2000, 2002 e 2004.

Infine, dal 2012 al 2016 ha ricoperto il ruolo di CEO alla Roma sotto la gestione di James Pallotta. E proprio dalla Serie A riparte la carriera di Zanzi nel mondo del calcio.