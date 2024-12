Chi è Presidio Investors, il fondo americano pronto a rilevare il Verona

Chi è Presidio Investors? Il Verona sembrerebbe essere a un passo dalla cessione a Presidio Investors, fondo americano con sede ad Austin (nel Texas), che sarebbe pronto – secondo quanto rivelato da Sky Sport – ad acquistare le quote del club scaligero.

Come inizialmente raccontato da Bloomberg, sulla società veneta ha messo gli occhi il gruppo di private equity con sede ad Austin, in Texas, specializzato in operazioni di società di medie e piccole dimensioni. Presidio, infatti, ha raccolto una cifra intorno ai 75 milioni di euro per acquisire la quota di controllo del club.

Chi è Presidio Investors – Società con più di 75 anni di esperienza

Ma chi è Presidio Investors? La società di private equity vanta una tradizione di più di 75 anni, e come detto è specializzata in investimenti sul mercato medio-basso. Inoltre, collabora con aziende di nicchia in crescita nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi finanziari.

Con una significativa esperienza sia negli investimenti che nella gestione operativa, Presidio, come si legge sul sito ufficiale della società, adotta un approccio collaborativo per aiutare le aziende a crescere e svilupparsi, generando ottimi rendimenti per tutti gli stakeholder.

«Effettuiamo investimenti di controllo nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi finanziari, apportando competenze operative alle aziende grazie all’esperienza del team e alla creazione di consigli di amministrazione di alto valore, composti da professionisti di spicco del settore», si legge.