Scommesse, altri due indagati con Okoye: sotto esame cellulare e conti bancari

Non solo Maduka Okoye e il suo amico ristoratore Diego Giordano. Gli indagati per truffa nell’inchiesta della Procura di Udine sul fronte scommesse sono quattro. Nel mirino dei pm ci sono anche l’imprenditore Mario Bordon e Zhang Lingling, il titolare del punto Snai di Udine da cui è scattato – grazie a un algoritmo – l’allarme per un flusso anomalo di puntate sul giallo ad Okoye in Lazio-Udinese dell’11 marzo del 2024.

L’agenzia di scommesse in questione si trova in viale Tricesimo, piuttosto distante dalla pizzeria Biffi di Giordano, quella frequentatissima dai giocatori bianconeri dove secondo gli inquirenti ci sarebbe stata un’intesa verbale tra Okoye e il ristoratore. Le indagini sono ancora in corso e non è escluso che si arricchiscano a breve di nuovi indagati.

Poco prima di Natale – spiega La Gazzetta dello Sport – sono state perquisite la sua abitazione e l’armadietto nel centro sportivo dell’Udinese. «Non hanno trovato nulla di significativo al fine delle indagini, giusto un paio di guanti e delle scarpette da calcio», ha raccontato il suo avvocato Maurizio Conti. Che poi ha aggiunto: «Quante possibilità c’erano che l’Udinese si trovasse in vantaggio a Roma creando le circostanze per un’ammonizione al portiere? Di fatto in quel ruolo prendono il giallo praticamente solo per perdita di tempo…».

Okoye si è subito mostrato collaborativo, consegnando il cellulare per favorire l’analisi delle chat e dei conti bancari. Gli inquirenti cercano ricevute di giocate e prove di combine, i legali aspettano gli atti: ci vorrà ancora qualche giorno almeno, visto che il conferimento dell’incarico dell’esame degli smartphone a un tecnico è di qualche giorno fa. Anche l’Udinese rimane in attesa.