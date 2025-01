Milan, Tomori verso la Juventus: l’impatto dell’operazione a bilancio

Non è bastato evidentemente il disastro della serata di ieri, con una sconfitta pesantissima in ottica qualificazione alla UEFA Champions League. Mentre la Juventus puntella – seppur momentaneamente – il quarto posto, il Milan continua a lavorare con i bianconeri per trovare la quadra sulla cessione del difensore centrale Fikayo Tomori.

Nonostante la pessima prestazione dell’Allianz Stadium, il centrale inglese piace ai bianconeri, che puntano ad averlo in prestito con obbligo di riscatto. Un addio che – qualora si concretizzasse – costringerebbe i rossoneri ad andare sul mercato, visto l’infortunio di Thiaw. Il tutto a meno di non voler concludere la stagione in emergenza come a centrocampo, dove Fofana e Reijnders sembrano già spremuti.

Tomori plusvalenza Milan – L’impatto dell’operazione sui conti dei rossoneri

Ma qualora Tomori lasciasse in direzione Torino, a quali cifre lo farebbe? E come impatterebbe l’operazione sui conti del Milan? Secondo la stampa sportiva, il club rossonero si attende un pacchetto complessivo di 30 milioni di euro, diviso in 5 milioni per il prestito fino a giugno, 20 milioni per l’obbligo di riscatto (a determinate condizioni) e altri 5 milioni di bonus.

Il costo storico di Tomori al Milan al 30 giugno 2024 è pari a circa 35,3 milioni di euro. Alla stessa data, il suo valore netto era sceso a 16,9 milioni di euro, con il contratto in scadenza al 30 giugno 2027. Questo significa che il suo ammortamento per la stagione 2024/25 è pari a 5,6 milioni di euro circa.

Qualora il Milan cedesse Tomori in prestito, metterebbe a referto 5 milioni di ricavi (che coprirebbero quasi tutto l’ammortamento di questa stagione) e risparmierebbe 2,3 milioni di euro sullo stipendio del calciatore, per un impatto positivo complessivo di 7,3 milioni di euro sui conti della stagione in corso.

A questa cifra andrebbe poi ad aggiungersi l’eventuale plusvalenza in caso di cessione. Al 30 giugno 2025, il valore netto di Tomori a bilancio sarà pari 11,3 milioni di euro. In caso di cessione definitiva per 20 milioni (senza considerare i bonus) la plusvalenza sarebbe pari a 8,7 milioni di euro. Se questa fosse registrata nell’esercizio attuale, l’impatto complessivo sui conti 2024/25 sarebbe pari a 16 milioni di euro.