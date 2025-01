Caso Okoye, c’è già l’indagine FIGC: chiesti gli atti alla Procura di Udine

C’è già un’inchiesta della procura della FIGC su Okoye, estremo difensore dell’Udinese, sul quale indaga anche la procura delle Repubblica di Udine per un flusso di scommesse anomale in occasione della partita Lazio-Udinese disputata lo scorso 11 marzo.

Il fascicolo in FIGC, tra l’altro, era stato aperto perché la procura guidata da Giuseppe Chiné aveva ricevuto una segnalazione sui flussi anomali di scommesse sulle ammonizioni del calciatore in questione. A quanto appreso dall’ANSA, sarebbe stato infatti proprio l’organo di giustizia sportiva della Federcalcio a informare mesi fa la procura di Udine alla quale ora ha richiesto gli atti per potere andare avanti nella la propria indagine.