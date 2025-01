Ufficiale, Kvaratskhelia al PSG: impatto record sui conti del Napoli

Adesso è ufficiale. Kvaratskhelia è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. L’attaccante georgiano ha lasciato il Napoli dopo due stagioni e mezza. «La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain Football Club. In maglia azzurra dal primo luglio 2022, Kvara ha collezionato 107 presenze complessive realizzando 30 gol e 24 assist», recita il club di De Laurentiis in una nota.

Secondo le informazioni raccolte dalla stampa sportiva che si occupa di mercato, la cifra concordata tra i parigini e la società napoletana dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro. L’esterno georgiano dovrebbe avere firmato per quattro anni e mezzo nella capitale francese, con un contratto nell’ordine dei 9 milioni di euro a stagione.

Con il suo addio, se le cifre saranno confermate, il club di De Laurentiis metterà a referto una delle maggiori plusvalenze della sua storia e di quella della Serie A. Una classifica che è comandata dallo stesso Napoli (plusvalenza di 86 milioni per la cessione di Higuain alla Juventus) e che vede al secondo posto l’affare che portò Pogba dalla Juventus al Manchester United (plusvalenza di 76,2 milioni) e al terzo posto il trasferimento di Zidane dalla Juventus al Real Madrid.

Kvaratskhelia plusvalenza Napoli – L’impatto della cessione sui conti

Ma quanto incasserà il Napoli dalla cessione del calciatore? E di che plusvalenza parliamo? Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo per la cessione di Kvaratskhelia è stato raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. L’attaccante ha un costo storico di poco superiore agli 11 milioni di euro, con un valore netto a bilancio al 30 giugno 2024 pari a 3,3 milioni di euro circa.

Il Napoli ammortizza i cartellini dei calciatori a quote decrescenti, motivo per cui in questa stagione l’ammortamento per Kvara è pari a 2,2 milioni di euro circa. Considerando questa cifra, per il 2024/25 il club ha ammortizzato 1,1 milioni e a metà stagione – prendendo per comodità di calcolo come riferimento il 31 dicembre – il valore del giocatore è sceso a 2,2 milioni di euro.

Considerando una cessione per 70 milioni di euro, la plusvalenza per il Napoli ammonterà a circa 67,8 milioni di euro, diventando la seconda più alta della storia del club e la quarta di sempre in Serie A. Non solo: tra stipendio lordo e ammortamento, il Napoli risparmierebbe anche 1,75 milioni di euro, per un effetto positivo sui conti pari a oltre 69,5 milioni di euro.