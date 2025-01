Juve, problemi per Kolo Muani? Come funziona il tetto prestiti FIFA

La Juventus rimane in attesa del via libera per l’arrivo di Kolo Muani dal PSG. Secondo alcune indiscrezioni della stampa sportiva italiana, ci sarebbero alcuni problemi per l’innesto dell’attaccante francese, legati al numero di calciatori che il club parigino ha già ceduto in prestito in questa stagione, occupando tutti gli slot a disposizione.

A partire dal 2022, infatti, la FIFA ha adottato ufficialmente i nuovi regolamenti riguardanti il tetto ai prestiti dei giocatori. I regolamenti, che si basano sulle raccomandazioni per facilitare lo sviluppo dei giovani giocatori, promuovere l’equilibrio competitivo e prevenire che i club acquistino un numero eccessivo di calciatori, sono entrati in in vigore ufficialmente a partire dal 1° luglio 2022, come spiegato negli scorsi anni dalla FIFA stessa. Ma come funzionano questi limiti?

FIFA limite prestiti – Ecco come funziona la norma

Di seguito, le novità introdotte dalla FIFA nel 2022:

Una durata minima del prestito, rappresentata dall’intervallo tra due periodi di registrazione, e una durata massima del prestito, ovverosia un anno;

del prestito, rappresentata dall’intervallo tra due periodi di registrazione, e una del prestito, ovverosia un anno; Divieto di sub-prestito di un giocatore professionista già in prestito a un terzo club;

di un giocatore professionista già in prestito a un terzo club; Una limitazione al numero di prestiti per stagione tra gli stessi club: in un dato momento durante una stagione, un club può avere solo un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a un unico club e un massimo di tre professionisti presi in prestito da un unico club;

per stagione tra gli stessi club: in un dato momento durante una stagione, un club può avere solo un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a un unico club e un massimo di tre professionisti presi in prestito da un unico club; Una limitazione al numero totale di prestiti di un club per stagione.

FIFA limite prestiti – Il numero massimo di calciatori in prestito

Per quanto riguarda la limitazione al numero totale di prestiti, nella stagione 2022/23 i limiti erano fissati a otto giocatori acquistati in prestito e altrettanti ceduti in prestito. Dal 2023/24, il tetto si si è ulteriormente abbassato, passando a un massimo di sette calciatori. L’applicazione del regolamento si è poi completata con il via di questa stagione, quando il numero complessivo di giocatori in prestito è sceso a un massimo di sei professionisti.

I giocatori di età pari o inferiore a 21 anni e i giocatori cresciuti nel club saranno esentati da queste limitazioni. Inoltre, come sottolineato in precedenza, secondo il regolamento un club può avere un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a uno specifico club e può allo stesso modo cedere un massimo di tre calciatori a un singolo club.