ManUTD, Old Trafford ristrutturato o nuovo impianto da 100mila posti: decisione entro l'estate

Un nuovo stadio da 100mila posti nella stessa area oppure una ristrutturazione dell’attuale Old Trafford con capienza che salirebbe a 87mila posti. Sono queste le due opzioni su cui sta lavorando il Manchester United sul tema dello stadio, come confermato dallo stesso club in una nota al termine del lavoro preliminare di fattibilità del progetto. «La Old Trafford Regeneration Task Force (presieduta da Lord Sebastian Coe, ex mezzofondista inglese due volte oro olimpico nei 1500 e oggi presidente della federazione internazionale d’atletica, ndr) ha completato il lavoro preliminare di fattibilità sulle opzioni per un nuovo stadio o la riqualificazione dello stadio esistente a Old Trafford, considerato il catalizzatore per il rinnovamento sociale ed economico dell’area circostante», si legge nella nota.

«Il piano è che il Manchester United sviluppi uno stadio di livello mondiale, fungendo da catalizzatore per la più ampia rigenerazione di un rinnovato Trafford Park. I risultati iniziali suggeriscono che il progetto potrebbe generare un valore aggiunto lordo di 7,3 miliardi di sterline per l’economia del Regno Unito e creare oltre 90.000 opportunità di lavoro», prosegue il club. «La Task Force ha stabilito che una riqualificazione di Old Trafford potrebbe aumentare la capacità dello stadio esistente a 87.000 posti, mentre un nuovo stadio permetterebbe di raggiungere una capienza di 100.000 posti. Entrambe le opzioni sono ancora in fase di valutazione, e il club deciderà l’approccio preferito prima dell’estate».

«Nell’ambito del lavoro di fattibilità, sono stati intervistati più di 50.000 tifosi dello United, sono stati organizzati gruppi di discussione e giornate aperte a Old Trafford per contribuire al lavoro della Task Force. Il sondaggio ha mostrato che oltre il 90% dei sostenitori è favorevole all’ambizione di realizzare uno stadio di livello mondiale nel cuore di un distretto rigenerato. I dati hanno anche rivelato che la maggior parte dei tifosi preferisce la costruzione di un nuovo stadio a Old Trafford, con il 52% a favore di questa opzione. Il 31% ha invece preferito la riqualificazione dello stadio esistente, mentre il 17% si è dichiarato incerto».

«Consultazioni sono state condotte anche con la comunità locale: oltre il 60% dei 1.000 residenti intervistati ritiene che il progetto potrebbe portare benefici positivi all’area. Tutte le parti riconoscono l’importanza di questa consultazione e ulteriori incontri sono previsti per il 2025, mentre il club si avvicina a una decisione definitiva sullo stadio».

Lord Sebastian Coe, presidente della Old Trafford Regeneration Task Force, ha dichiarato: «Si tratta di un importante progetto, che porterà una crescita significativa non solo a Trafford ma anche alla Greater Manchester e al Nord-Ovest dell’Inghilterra. Al centro del piano c’è uno stadio di calcio di livello mondiale che fungerà da catalizzatore per uno dei più grandi progetti di rigenerazione mai intrapresi nel Regno Unito».

Il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, ha aggiunto: «Queste proposte rappresentano la più grande opportunità di rigenerazione urbana che questo paese ha visto dai tempi delle Olimpiadi di Londra 2012 e sono una parte importante del nostro piano decennale per accelerare la crescita non solo intorno a Old Trafford, ma in tutta la Greater Manchester».