Kolo Muani gioca contro il Milan? Corsa contro il tempo per l’attaccante della Juve

Kolo Muani gioca contro il Milan? Manca ancora l’ufficialità, ma l’arrivo di Kolo Muani in prestito alla Juventus dal Paris Saint-Germain non è più in discussione. Il calciatore si trasferirà a Torino per la seconda parte di stagione, ma la domanda che serpeggia tra tutti i tifosi bianconeri – per il momento – è solamente una: riuscirà il francese a essere in campo già per il big match contro il Milan?

Il big match è in programma all’Allianz Stadium nel tardo pomeriggio di domani, sabato 18 gennaio, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.00. Quella con il Milan sarà una sfida cruciale, perché oltre a stabilire le gerarchie con i rossoneri in termini di scontri diretti, potrebbe dare un boost importante a chi vincerà nella corsa al quarto posto.

Della possibile presenza o meno in campo di Kolo Muani contro i rossoneri ha parlato anche l’allenatore della Juventus Thiago Motta. Il tecnico ha fatto il punto anche e soprattutto sulle possibilità di una convocazione last-minute per l’attaccante francese, che è arrivato al PSG nel 2023 (nell’avventura parigina ha collezionato 54 presenze e 11 reti).

Kolo Muani gioca contro il Milan? Le parole di Thiago Motta

«Sono contento dell’arrivo di Kolo Muani, stiamo aspettando delle pratiche burocratiche per il trasferimento: se andrà tutto ok domani sarà col gruppo, altrimenti la prossima. Se può coesistere con Vlahovic? Tutti i giocatori di livello possono giocare insieme». Insomma, molto dipenderà dalla risoluzione delle questioni burocratiche, altrimenti il giocatore sarà disponibile dalla sfida successiva.

«Da Kolo Muani mi aspetto tanto, che faccia tutto ciò che deve fare un calciatore di alto livello per stare bene e aiutare la squadra. Questo lo chiedo a lui ma anche a tutti gli altri», ha concluso Thiago Motta a proposito del suo nuovo attaccante.