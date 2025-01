Juve, in arrivo Kolo Muani: l’impatto dell’operazione sui conti del club

Prima Alberto Costa, poi Randal Kolo Muani. Il mercato della Juventus si è acceso nell’arco di un paio di giorni. E se l’acquisto dell’esterno portoghese classe 2003 dal Vitoria (oggi visite mediche e firme) rientra nel piano di investimenti per il futuro, l’arrivo dell’attaccante francese è il tentativo di dare una sterzata immediata alla stagione.

I bianconeri hanno battuto la concorrenza del Tottenham e respinto la tentazione Arsenal, che dopo la rottura del crociato di Gabriel Jesus è alla disperata ricerca di un centravanti (occhi pure su Dusan Vlahovic). La Juventus, da parte sua, ha trovato l’accordo totale con il PSG sulla base di un prestito secco: troppa la distanza iniziale sulle cifre del riscatto e le condizioni necessarie per trasformarlo in obbligatorio.

Kolo Muani stipendio Juventus – L’impatto dell’operazione a bilancio

Ma come impatterà dunque questa operazione sui conti della società nel 2024/25? Il club bianconero si assumerà totalmente l’onere dell’ingaggio di Kolo Muani per i mesi fino al 30 giugno (o fino alla fine del Mondiale per Club, in base agli accordi tra i due club), poi strada facendo se il matrimonio dovesse funzionare si tornerà a parlare con il PSG per una soluzione definitiva.

L’attaccante in Francia – secondo la stampa sportiva nazionale – guadagna 5 milioni di euro netti, che corrispondono a circa 9 milioni di euro lordi. Per metà stagione, la Juventus dovrà coprire un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti, corrispondenti a circa 4,6 milioni di euro lordi, il costo da sostenere per questa operazione.