La Copa del Rey in chiaro in Italia: le sfide tra Cronache e Telelombardia

Sono iniziati gli ottavi di finale della Copa del Rey, la coppa nazionale spagnola vinta lo scorso anno dall’Athletic Bilbao. Delle otto gare in programma ben cinque saranno disponibili in chiaro in Italia, dove nessun broadcaster a inizio stagione ha acquisito i diritti di trasmissione della competizione.

Dove vedere Copa del Rey tv streaming? I tifosi italiani potranno così seguire alcune partite del torneo nazionale spagnolo su Cronache di Spogliatoio, che continua così il suo investimento sul calcio del Paese dopo aver trasmesso la Supercoppa, giocata in Arabia Saudita e vinta dal Barcellona in finale contro il Real Madrid. I match sono visibili anche sui canali del gruppo Mediapason, compresa Telelombardia.

Dove vedere Copa del Rey tv streaming? Il programma delle sfide

Ecco di seguito le cinque gare degli ottavi di finale che Cronache di Spogliatoio trasmetterà in diretta sul proprio canale Youtube:

Ourense-Valencia, martedì 14 gennaio ore 21.00

Barcellona-Betis, mercoledì 15 gennaio ore 21.00

Elche-Atletico Madrid, mercoledì 15 gennaio ore 21.30

Athletic Bilbao-Osasuna, giovedì 16 gennaio ore 19.30

Real Madrid-Celta, giovedì 16 gennaio ore 21.30

Questi invece gli incontri che – come annunciato dal direttore Fabio Ravezzani – saranno visibili su Telelombardiae Videogruppo: