Red Bull: «Il Torino? La Serie A ci piace, ma siamo solo uno sponsor»

Nella giornata di ieri il mondo Red Bull ha dato il benvenuto a Jurgen Klopp, che ha assunto ufficialmente il ruolo di Head of Global Soccer del gruppo austriaco. Un ruolo che vedrà il l’ex tecnico del Liverpool come unico coordinatore dei club di proprietà della multinazionale austriaca, fra cui Salisburgo e Lipsia.

Proprio da Salisburgo, dove era presente anche l’ex attaccante della Fiorentina Mario Gomez, che ricopre il ruolo di coordinatore tecnico del Lipsia, è arrivata anche una battuta sulla situazione fra Red Bull e Torino, che a inizio stagione hanno siglato un accordo di sponsorizzazione, dando così spunti per una possibile nuova acquisizione del gruppo austriaco nel mondo del calcio, visto anche il sempre più probabile addio ai granata di Urbano Cairo.

Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, a mettere chiarezza però, direttamente durante la conferenza stampa di presentazione di Klopp a Salisburgo, è stato Oliver Mintzlaff, responsabile dei progetti sportivi e investimenti della Red Bull: «La Serie A ci piace, è un campionato molto competitivo e pieno di passione. Sponsorizziamo il Torino e ci sono sempre opportunità, ma non abbiamo alcun piano per acquistare un nuovo club».