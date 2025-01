Accordo Rai-Sky: il Sei Nazioni torna in diretta in chiaro dopo 22 anni

Una grande novità, attesa da esattamente 22 anni, è arrivata nella giornata di oggi per gli appassionati di rugby. le partite dell’Italia al torneo Sei Nazioni saranno visibili sulla Rai in diretta.

Ad annunciarlo, con un comunicato congiunto, sono state direttamente la televisione di Stato e la Federazione italiana Rugby, che ha aggiunto come anche le sfide degli azzurri Under 20 e della Nazionale femminile faranno parte della programmazione in diretta della Rai, a cui si aggiungono anche le Autumn Nations Series.

Risultato possibile grazie all’accordo tra Rai e Sky Italia, che detiene i diritti integrali della manifestazione, per la trasmissione sui canali Rai, in simulcast con Sky e NOW, di tutti i match degli Azzurri nel Guinness Sei Nazioni, delle Azzurre nel Guinness Sei Nazioni femminile e della rappresentativa maschile italiana nell’Under 20, più le Autumn Series, nelle quali il XV di Gonzalo Quesada affronterà in autunno Australia, Sudafrica e Samoa.

Gli Azzurri esordiranno nel Guinness Sei Nazioni sabato 1° febbraio, in Scozia, prima del doppio confronto casalingo con Galles e Francia. Dopo la pausa e la trasferta a Twickenham, chiusura ancora all’Olimpico contro l’Irlanda.

Questo l’elenco completo dei match che andranno in onda, free-to-air, sui canali Rai:

Guinness Sei Nazioni Maschile

Sabato 01 febbraio ore 15:15: Scozia-Italia

Sabato 08 febbraio ore 15:15: Italia-Galles

Domenica 23 febbraio ore 16:00: Italia-Francia

Domenica 09 marzo ore 16:00: Inghilterra-Italia

Sabato 15 marzo ore 15:15: Italia-Irlanda

Guinness Sei Nazioni Femminile

Domenica 23 marzo ore 16:00: Inghilterra-Italia

Domenica 30 marzo ore 16.00: Italia-Irlanda

Domenica 13 aprile ore 16:00: Scozia-Italia

Sabato 19 aprile ore 14:00: Italia-Francia

Sabato 26 aprile ore 13.15: Italia-Galles

Sei Nazioni U20