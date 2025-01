Non solo stipendio: nel rinnovo con l’Al Nassr offerto a Ronaldo il 5% del club

Cristiano Ronaldo continuerà a giocare un’altra stagione in Arabia Saudita e lo farà con un contratto economicamente irrinunciabile, ma questo non è l’unico motivo per cui rimarrà legato all’Al Nassr. Secondo quanto riportato da Marca, il portoghese diventerà proprietario di una piccola quota della società, un gesto che dimostra tutta la fiducia riposta in lui.

I dirigenti del club, nel tentativo di mostrare l’ammirazione e il grado di soddisfazione per ciò che Ronaldo ha fatto da quando è arrivato a Riad, gli hanno offerto in “regalo” il 5% della proprietà del club. Si tratta di una società sportiva storica dell’Arabia Saudita, attualmente nel pieno di un cambiamento strutturale, con l’arrivo di un nuovo CEO e presidente negli ultimi mesi.

L’atteggiamento di Cristiano Ronaldo, dal momento del suo arrivo, è stato estremamente positivo. Se c’è una qualità che ha sempre caratterizzato il portoghese è il massimo impegno, ovunque sia stato. E da quando è arrivato, ha trattato l’Al Nassr come qualcosa di suo, un approccio che si concretizzerà con questa piccola partecipazione nel club.

Il rinnovo del contratto non era in discussione per i proprietari e i dirigenti dell’Al Nassr, che vogliono dotare la squadra degli strumenti necessari per crescere e tornare a competere per un campionato diventato più competitivo, con due squadre al momento superiori: Al Hilal e Al Ittihad. Come detto, il fattore economico è un elemento importante: il giocatore ha rinnovato per un’altra stagione a fronte di 183 milioni di euro, confermandosi al vertice della classifica degli stipendi dei calciatori di tutto il mondo.

Inoltre, un altro fattore che ha pesato sulla decisione di continuare è stata la promessa di creare una squadra più competitiva rispetto all’attuale. Cristiano Ronaldo desidera circondarsi di calciatori di sua fiducia. Uno di questi potrebbe essere il brasiliano Casemiro, che sta vivendo una situazione complicata al Manchester United.