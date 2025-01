Da Vlahovic a Lukaku e Lautaro, i calciatori più costosi a bilancio della Serie A 2024/25

Quanto costa ogni anno un singolo calciatore nei conti di un club? E quali sono i giocatori che impattano maggiormente sui bilanci delle società in questa stagione? Per scoprirlo, Calcio e Finanza ha stilato una classifica prendendo in considerazione l’impatto a bilancio dei giocatori dei club di Serie A, che comprende il loro stipendio al lordo, sia la quota ammortamento relativa al cartellino o l’eventuale costo del prestito per la stagione 2024/25. La somma di queste due voci restituisce il costo sostenuto da un club per un giocatore tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.

Partiamo da un dato complessivo: i primi 20 giocatori più costosi a bilancio sommano costi per complessivi 332 milioni di euro. Al primo posto di questa particolare graduatoria troviamo anche quest’anno l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. In particolare, il calciatore serbo pesa sul bilancio del club bianconero per circa 41,7 milioni milioni di euro nel 2024/25, soprattutto per quanto riguarda l’ammortamento (che supera quota 19 milioni di euro, il valore più alto di tutti in questa classifica).

Alle sue spalle troviamo un altro attaccante, ovverosia Romelu Lukaku. Sui valori del centravanti del Napoli, così come per altri suoi attuali compagni di squadra, pesa però la decisione del club partenopeo di ammortizzare i cartellini dei calciatori a quote decrescenti, con una somma maggiore nel primo anno di contratto e cifre a scendere per gli anni successivi (le quote variano in base alla durata dell’accordo tra giocatore e club). Per questo motivo un nuovo acquisto tende a pesare di più sui conti della società nella prima stagione, rispetto a un calciatore già presente da tempo in rosa. Un sistema che da un lato appesantisce i costi nel breve periodo, mentre dall’altro consente di registrare plusvalenze più alte anche in caso di cessione dopo poco tempo.

In tal senso, infatti, Lukaku ha un costo a bilancio pari a circa 22,8 milioni di euro, di cui in particolare 15 milioni legato all’ammortamento: valore quest’ultimo che scenderà a 9 milioni nella stagione 2025/26, proprio per il tema delle quote decrescenti.

Sul terzo gradino del podio, invece, troviamo Douglas Luiz, con un costo totale pari a circa 19,2 milioni di euro, appena davanti ad Alessandro Buongiorno (18,6 milioni) per cui vale lo stesso discorso di Lukaku, e a Lautaro Martinez, che dopo il recente rinnovo di contratto ha visto il suo ammortamento ridursi in maniera sostanziosa con un aumento però dello stipendio lordo, con un costo complessivo pari a 17,6 milioni.

Nella top 10, inoltre, trova spazio anche Arthur, che in realtà con la Juventus non ha ancora messo piede in campo in questa stagione: tuttavia, complice l’alto valore d’acquisto (era stato valutato 78 milioni in uno scambio per Pjanic con il Barcellona), il centrocampista ha ancora costi per circa 17,4 milioni di euro.

Calciatori più costosi Serie A, le cifre dei top club

Costi quindi particolarmente rilevanti per i club legati a questi giocatori, ma quanto valgono rispetto ai costi della rosa complessivi? In tal senso, il solo Vlahovic ad esempio pesa per circa il 18% sui costi complessivi della rosa della Juventus. Allargando l’analisi anche alle altre big, Lukaku ha un impatto pari a poco meno del 12% rispetto ai costi complessivi per la squadra per il Napoli, mentre Gianluca Scamacca (che tra ammortamento e stipendio lordo costa per circa 13 milioni annui) ha un peso rilevante sui costi dell’Atalanta, pari a circa il 10%. Appena davanti ad Albert Gudmundsson, i cui 8,7 milioni di costi nel 2024/25 valgono il 9% dei costi della Fiorentina così come i 12,5 milioni di Artem Dovbyk pesano ugualmente per il 9% sui costi della Roma. Più indietro troviamo invece Lautaro Martinez (8,7%), Rafael Leao (6,7% per il Milan) e Matteo Guendouzi (6,7% per la Lazio).

Calciatori più costosi Serie A, i costi squadra per squadra

Andando a guardare i dati squadra per squadra, inoltre, emergono diverse particolarità. Come ad esempio che tra i primi tre giocatori più costosi dell’Inter c’è Joaquin Correa (14,9 milioni, davanti anche a Benjamin Pavard con 13 milioni e Davide Frattesi con 11,8 milioni) e che la top tre dei nerazzurri pesa per 47,6 milioni di euro, pari a circa il 23% dei costi dell’intera rosa interista.

Costi più equilibrati invece per il Milan, considerando che il terzetto formato da Rafael Leao (12,1 milioni), Alvaro Morata (11,5 milioni) e Youssouf Fofana (10,5 milioni) pesano complessivamente per 34,3 milioni, ovverosia circa il 19% sui costi dell’intera rosa oggi allenata da Sergio Conceicao. Cifre leggermente superiori rispetto all’Atalanta, dove Scamacca, Nicolò Zaniolo (10,1 milioni) e De Ketelaere (8,7 milioni) costano in totale 32 milioni, pari a circa il 24% dell’intera rosa dei bergamaschi. I tre big con un peso maggiore sono tuttavia quelli della Juventus, con il 34% legato a Vlahovic, Douglas Luiz e Arthur (totale 78,4 milioni), appena davanti al Napoli con il 30% per Lukaku, Buongiorno e McTominay (totale 59 milioni) .