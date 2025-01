FPF inglese, niente sanzioni ai club di Premier per il ciclo 2021-2024

Il Fair Play Finanziario della Premier League, riscritto ed entrato in vigore di recente, non ha prodotto alcuna sanzione nei confronti dei club del massimo campionato inglese. Almeno per il momento.

Come riporta la BBC, nella giornata odierna il massimo campionato inglese non accusato alcun club di violazioni delle sue regole finanziarie dopo che tutti sono stati giudicati conformi per la stagione 2023/24, con i conti di ogni club che sono stati presentati entro lo scorso 31 dicembre.

La norma cardine del regolamento finanziario interno della Premier League è quella che vieta ai club di non registrare perdite cumulate superiori ai 105 milioni di sterline (al cambio attuale, 124,5 milioni di euro) in un periodo di tre anni consecutivi. Le spese per settore giovanile, infrastrutture e progetti comunitari sono esenti dalle analisi in merito al FPF inglese.

Il club più a rischio, proprio in virtù della norma appena citata, era il Leicester. Ma le Foxes hanno evitato una penalizzazione in classifica, sanzione prevista dalla violazione di tale regola, dopo aver vinto il ricorso in tribunale contro un’accusa a settembre, che copriva i tre anni fino alla fine della stagione 2022-23.

Una commissione indipendente, infatti, aveva stabilito che la Premier League non avesse nessuna giurisdizione per punire il Leicester poiché il club era stato retrocesso in Championship quando il loro periodo contabile è terminato il 30 giugno 2023. Comunque la questione, come comunicato da club e Premier, è ancora oggetto di «procedimenti arbitrali confidenziali» per trovare un accordo congiunto in merito.

Il cosiddetto Fair Play Finanziario della Premier è stato introdotto nella sua forma primaria durante la stagione 2015/16 in seguito alle richieste di proteggere i club dall’eccessiva spesa, dopo che il Portsmouth è diventato il primo, e finora unico, club della Premier League ad andare in amministrazione controllata. Ora il grande appuntamento di cui attendono tutti l’esito finale riguarda il Manchester City, accusato dal massimo campionato inglese di avere, negli anni, di oltre 115 violazioni del Fair Play Finanziario interno.