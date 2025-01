Calcioscommesse, arrestato il difensore Kike Salas: era un obiettivo della Lazio

La Polizia spagnola ha arrestato questo martedì Kike Salas, giocatore del Siviglia, con l’accusa di avere provocato l’assegnazione intenzionale di cartellini gialli durante partite della Liga spagnola, al fine di permettere a persone del suo entourage di guadagnare denaro tramite le scommesse. Un tribunale di Morón de la Frontera (Siviglia) sta indagando sul calciatore per un presunto reato di frode, come confermato al quotidiano El Confidencial da fonti giudiziarie.

Oltre a Kike Salas (22 anni), sono sotto indagine anche altri due giovani appartenenti alla sua cerchia di fiducia. Il difensore del Siviglia avrebbe presumibilmente concordato con questi amici di forzare cartellini gialli durante partite ufficiali di campionato, affinché potessero piazzare scommesse sapendo in anticipo cosa sarebbe accaduto sul campo. Non si esclude che altri individui vicini a Kike Salas possano aver preso parte alla truffa.

L’indagine, guidata da un’unità della Polizia Nazionale specializzata nella lotta contro le scommesse illegali, si concentra per ora su diverse partite della fase finale della scorsa stagione di Prima Divisione, durante la quale il Siviglia non aveva più obiettivi. Gli agenti confidano comunque di raccogliere prove e testimonianze che consentano di delimitare temporalmente con maggiore precisione le azioni di questo gruppo.

Attualmente, LaLiga ha deciso di costituirsi parte civile nel caso. A Kike Salas sono stati mostrati un totale di 10 cartellini gialli durante la stagione 2023/24, di cui 7 nelle ultime 9 giornate, facendone il calciatore più ammonito in quel periodo. In particolare, durante la 32esima giornata, quando il Siviglia ha affrontato il Maiorca, il giocatore non è potuto scendere in campo a causa di una squalifica per somma di cartellini. La maggior parte di questi cartellini è stata assegnata nei minuti finali delle partite, in seguito a falli discutibili.

Il caso presenta forti somiglianze con quello del brasiliano Lucas Paquetá, accusato dalla federazione inglese di aver forzato quattro cartellini gialli in partite ufficiali della prima divisione inglese per influenzare il mercato delle scommesse. Si stima che fino a 60 tra amici e parenti di Paquetá abbiano guadagnato 118.000 euro tramite pronostici manipolati. Il giocatore brasiliano, attualmente al West Ham, rischia una squalifica di 10 anni che potrebbe porre fine alla sua carriera.

Kike Salas rischia invece una condanna per frode, che prevede da sei mesi a tre anni di carcere. Il giocatore aveva rinnovato il suo contratto con il Siviglia fino al 2029 lo scorso dicembre. È uno dei calciatori più in vista della squadra andalusa in questa stagione, tanto che negli ultimi giorni sono emerse voci di un interesse da parte della Lazio. Lotito era disposto a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, offerta rispedita al mittente dagli spagnoli che preferivano cederlo a titolo definitivo per una cifra di circa 10 milioni di euro.