Milan, Okafor non supera le visite mediche: salta il trasferimento al Lipsia

Noah Okafor non si trasferirà al Lipsia. Un fulmine a ciel sereno che costringe il Milan a dover rivedere i propri piani per questo calciomercato di gennaio.

Come riporta Sky Sport DE, i test medici condotti in Germania, che avrebbero dovuto dare il via libera per la firma del contratto fra Okafor e Lipsia nei contorni dell’operazione definita fra i club con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a giugno sui 25 milioni, non hanno dato gli esiti sperati dallo staff tedesco che ha valutato il calciatore svizzero come non pronto per giocare nell’immediato e quindi interrompendo definitivamente l’operazione.

Okafor, infatti, non ha giocato le ultime partite del Milan per un problema fisico che a quanto pare ha bisogno ancora di tempo per poter essere superato. Tempo che il Lipsia non vuole attendere perché cerca un calciatore offensivo già pronto a mettersi agli ordini del tecnico Marco Rose, che sta già affrontando una situazione delicata per quanto riguarda gli infortuni.

Uno stop inaspettato che potrebbe costare al Milan l’approdo a Milanello di Marcus Rashford, erede designato di Okafor nella rosa di Sergio Conceiçao. Senza il trasferimento dello svizzero in rosa non si libera il posto in attacco per l’inglese classe 1997, con i rossoneri che ora potrebbero affondare il colpo su Kyle Walker in uscita dal Manchester City, andando ad aggiungere un terzino destro in rosa di esperienza mondiale. L’eventuale approdo di Walker chiuderebbe le porte di Milanello a Rashford per via del regolamento valido per il tesseramento dei calciatori britannici provenienti dall’estero.