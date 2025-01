Comcast: la società controllante di Sky pronta a rilevare una quota dei Philadelphia 76ers

Comcast, società proprietaria della pay-tv Sky, e Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE) hanno finalizzato l’accordo per una joint venture per costruire una nuova arena per i Philadelphia 76ers della NBA e i Flyers dell’hockey nel South Philadelphia Sports Complex.

Secondo quanto riporta Bloomberg, Comcast, che nel 2011 ha ceduto i 76ers a un gruppo guidato da Harris nel per poco meno di 300 milioni di dollari, comprerà una partecipazione di minoranza nei 76ers e si unirà allo sforzo di HBSE per portare una squadra della WNBA in città come parte dell’accordo annunciato ieri. La nuova arena è prevista per l’apertura nel 2031, e Comcast avrà i diritti di denominazione.

Proprio per questo i 76ers hanno rinunciato alla costruzione di una nuova arena da 1,5 miliardi di dollari di investimento nella zona di Market East a Philadelphia, nonostante il progetto fosse stato approvato dal consiglio comunale della città. Attualmente, secondo Sportico, i 76ers hanno un quotazione di circa 4,57 miliardi di dollari.

Questo possibile trasloco era stato motivo di attrito fra HBSE e Comcast. La prima voleva lo spostamento, mentre la proprietaria di Sky, spingeva per far rimanere la franchigia di Philadelphia al Wells Fargo Center di proprietà proprio di Comcast. Con questa nuova joint venture la possibilità di un trasloco dei 76ers è definitivamente accantonata in attesa della nuova arena nel 2031.