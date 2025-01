I calciatori inglesi sono comunitari? Cosa dice il regolamento per la Serie A

Con l’apertura della finestra invernale del calciomercato, indiscrezioni e voci sul possibile trasferimento di nuovi calciatori dall’estero nei club di Serie A si rincorrono senza sosta. Tuttavia, le ipotesi spesso “superano” addirittura i regolamenti, soprattutto per quanto riguarda il delicato aspetto del tesseramento di calciatori extracomunitari.

I calciatori inglesi sono comunitari? Le norme per i giocatori extra Ue

Le norme prevedono che un club di Serie A possa tesserare un numero limitato di calciatori extra Ue per ogni sessione, condizionato anche dal numero di calciatori extracomunitari già presenti in rosa, come di seguito:

0 calciatori extra Ue in organico – massimo 3 calciatori extra Ue tesserabili

extra Ue in organico – extra Ue tesserabili Più di 2 calciatori extra Ue in organico – massimo 2 calciatori extra Ue tesserabili (1 a condizione che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno 2 gare ufficiali della propria azionale di categoria nei 12 mesi precedenti o per 5 gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera).

I calciatori inglesi sono comunitari? I casi Albania, Regno Unito e Svizzera

Esistono tuttavia dei casi particolari, che riguardano Paesi che non appartengono all’Unione europea, ma per i quali sono previsti norme ad hoc. Tra questi, per esempio, ci sono Svizzera e Regno Unito, per i cui calciatori la Lega Serie A aveva richiesto – e ottenuto – nel 2023, l’equiparazione a quelli comunitari. Stesso discorso per i giocatori provenienti dall’Albania, per i quali l’equiparazione ai comunitari era arrivata nel 2024.

Tuttavia, poco prima del via della stagione 2024/25, la FIGC – al fine di rispettare le «diposizioni di legge in materia di flussi di ingresso dei lavoratori stranieri» – si è trovata a fare un passo indietro per due di queste categorie di calciatori: se gli svizzeri rimangono equiparati ai giocatori comunitari, nuove limitazioni sono state introdotte per quanto riguarda gli albanesi e i britannici.

I calciatori inglesi sono comunitari? Le novità per la stagione 2024/25

Come si legge nel comunicato ufficiale valido per la stagione 2024/25, «per le sole società di Serie A, fermo restando il rispetto delle vigenti diposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia, è consentito il tesseramento di un solo calciatore professionista britannico e di un solo calciatore professionista albanese per società, proveniente dall’estero, al di fuori delle limitazioni previste» per i calciatori con status di extracomunitario.

«I nuovi calciatori con cittadinanza britannica, ovvero albanese, tesserati in applicazione di quanto precede, potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2024/2025, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero».