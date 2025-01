Mercato e Champions: come funziona il regolamento sulle liste e il rischio per gennaio

Dal 2 gennaio in tutti i massimi campionati europei e non solo si è aperta la finestra invernale di calciomercato che farà da sfondo al susseguirsi delle partite fino ai primi giorni di febbraio. Oltre a rinforzare le proprie rose, e magari cedere di qualche calciatore che non fa più parte del progetto tecnico, i club impegnati in Champions League dovranno stare attenti al nuovo regolamento relativo ai calciatori da inserire in lista con l’introduzione del nuovo format.

Infatti, se fino alla scorsa stagione non si riscontravano problemi con la fase a gironi che si concludeva prima dell’inizio del nuovo anno, ora la fase a girone unico terminerà il 29 gennaio, con un turno nel quale giocheranno tutte le 36 squadre.

Regolamento nuovi giocatori lista Champions – Cosa dice la UEFA

Proprio per questo, come spiega il regolamento UEFA, se un club vende un calciatore nel mercato di gennaio prima della fine della fase campionato di Champions League, non potrà sostituirlo nelle ultime due partite di gennaio con un altro calciatore, indipendentemente se questo dovesse arrivare da un’altra squadra o se fosse già presente in rosa.

Ad esempio, se l’Inter vendesse ora Frattesi o il Milan cedesse Okafor, anche se queste comprassero un sostituto, si ritroverebbero comunque con un giocatore in meno per le ultime due partite. Le cose cambiano in caso di raggiungimento della fase a eliminazione diretta. Tutte le squadre, come specificato nel regolamento UEFA «possono modificare la rosa, se superano la fase campionato. Prima della fase a eliminazione diretta, i club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET del 6 febbraio 2025».