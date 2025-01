Nedved riparte dall'Arabia Saudita: sarà il nuovo Ds dell'Al Shabab

Pavel Nedved riparte dall’Arabia Saudita. L’ex giocatore e dirigente della Juventus nonché Pallone d’Oro del 2003, dopo essersi messo alle spalle le indagini su plusvalenze e manovre stipendi (almeno in sede sportiva), è stato ufficialmente nominato come nuovo direttore sportivo dell’Al Shabab.

L’attuale sesta classificata nella Saudi Pro League non fa parte dei quattro club sotto il controllo del fondo governativo PIF, ma conta in rosa l’italiano Giacomo Bonventura e altri calciatori europei come Yannick Ferreira Carrasco e Daniel Podence. La formazione saudita è allenata da Fatih Terim, che ha sostituito Vitor Pereira (accasatosi al Wolverhampton), che sarà chiamato ora a lavorare a stretto contatto con Nedved in vista della già aperta finestra di mercato.

Nedved aveva lasciato il suo ruolo di vicepresidente della Juventus il 28 novembre 2022, giorno in cui il CdA guidato da Andrea Agnelli aveva rassegnato le proprie dimissioni dopo il caso plusvalenze e manovre stipendi che aveva investito l’allora dirigenza della Juventus. Nedved può continuare a ricoprire ruoli istituzionali per club calcistici in seguito al proscioglimento del 2023 che ha annullato l’inibizione decisa in prima istanza dalla FIGC.