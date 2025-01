Leonardo, difesa di polizze contro la causa della proprietà del Leicester

Una richiesta di risarcimento miliardaria che non preoccupa né la Borsa né gli analisti. Per l’incidente allo stadio del Leicester City, in cui cadde l’elicottero AW169 con a bordo il proprietario del club Khun Vichai Srivaddhanaprabha, fondatore della catena di duty free King Power, la famiglia ha chiesto al costruttore italiano Leonardo un risarcimento da 2,15 miliardi di sterline.

La motivazione – spiega Il Sole 24 Ore – è nel rapporto dell’Air Accident Investigation Branch, che parla del grippaggio di un componente. La quantificazione si basa sul fatto che King Power, sotto la guida di Srivaddhanaprabha, fosse al culmine del suo sviluppo.

Tuttavia, gli analisti hanno mostrato cautela: per Equita il rischio di elevato esborso è “modesto” visto che l’AAIB (Air Accidents Investigation Branch) non ha fatto raccomandazioni a Leonardo, mentre Mediobanca ipotizza una transazione tra le parti. Akros non esclude accantonamenti a bilancio ma non crede a risarcimenti miliardari.

La Borsa, dove Leonardo ha perso solo l’1% come il resto del settore, può avere valutato che le coperture assicurative in essere mettano il gruppo al riparo da sorprese.