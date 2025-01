Chi è Lindsell Train? Con la cessione di quote portata a termine negli ultimi giorni, Lindsell Train ha ridotto le sue partecipazioni in due dei club calcistici più importanti al mondo. La società è scesa a poco più dell’8% del club bianconero (con il 4,99% dei diritti di voto, rimanendo secondo socio) e ha ridotto a 5,78 milioni le sue azioni del Manchester United (10,5%), circa la metà delle quote detenute al suo picco a metà del 2020.

Lindsell Train non ha mancato di far sentire la propria voce a margine degli eventi più significativi che hanno coinvolto i due club nella storia recente. L’ultimo intervento degno di nota hanriguardato il caso esploso con le dimissioni del CdA della Juventus in relazione all’indagine sui bilanci della Procura di Torino, ma già in occasione della Superlega la società aveva alzato la voce.

Chi è Lindsell Train? La storia della società

Ma chi è Lindsell Train? Si tratta di una società di investimento mobiliare fondata nel 2000 dai broker Michael Lindsell e Nick Train, che dopo aver lavorato insieme nelle maggiori istituzioni finanziarie di Londra si sono messi in proprio. La società (specializzata soprattutto nella gestione di mandati di investimento per conto di clienti istituzionali) è per oltre il 73% ancora nelle mani dei due fondatori e gestisce asset per più di 13 miliardi di sterline (oltre 15 miliardi di euro), dopo aver toccato un picco di asset pari a 23 miliardi di sterline qualche anno fa.

Ricordiamo che Juventus e Manchester United non sono le uniche società sportive delle quali Lindsell Train detiene quote. Tra queste c’è anche il Celtic Glasgow, storico club scozzese, con una quota approssimativa del 18,6%. Altre grandi società nelle quali Lindsell Train mantiene partecipazioni importanti sono Nintendo, Prada e Heineken.