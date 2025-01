I Berlusconi accanto al fondo Ardian nell'acquisizione dell'azienda farmaceutica Masco

Con una partecipazione dello 0,63%, figura anche H14 – la holding di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi – nel veicolo Nextbio, controllato dal fondo Ardian. Di recente, il fondo francese di private equity ha acquisito l’80% di Masco Group da Rsbg, azienda italiana di rilievo internazionale specializzata nella fornitura di sistemi e servizi di ingegneria per i settori farmaceutico e delle biotecnologie.

Come riporta l’edizione odierna di MF – Milano e Finanza, tra gli investitori di Nextbio si trova anche Yarpa sgr, una società di gestione di fondi di private equity collegata a Yarpa, il cui azionista principale è la famiglia Acutis di Torino (nota per Vittoria Assicurazioni). Tra i soci di Yarpa figurano anche noti imprenditori delle aree torinese e ligure, inclusi armatori come Banchero, Garavone e Messina, oltre a Banca Azzoaglio e Banca Passadore. Yarpa sgr detiene una quota dello 0,47% di Nextbio, cui si aggiunge un ulteriore 2,68% posseduto tramite il veicolo Yarpa Special Opportunities VII.

Quando Ardian ha annunciato il suo ingresso in Masco Group, non erano stati divulgati i dettagli economici dell’operazione. Tuttavia, dall’atto di cessione delle quote appena depositato emerge che l’acquisizione ha comportato un costo totale di 517,1 milioni di euro, così suddiviso: 457 milioni per l’acquisto dell’80% detenuto da Rsbg e 114,2 milioni per liquidare il 20% della famiglia Borella, azionista tramite Masco srl. La famiglia Borella, successivamente, ha reinvestito una quota minoritaria nel veicolo Igea Holdco (controllato da Nextbio) insieme al presidente Angelos Papadimitriou.

Fondata nel 1912 e con sede a Milano, Masco è guidata dall’amministratore delegato Luca Borella. L’azienda genera un fatturato di circa 300 milioni di euro e impiega 800 persone. Offre una vasta gamma di prodotti e servizi su misura per l’industria farmaceutica e biotecnologica, tra cui sistemi per la produzione di acqua purificata, attrezzature per biotecnologie, soluzioni modulari e prefabbricati per la costruzione di impianti farmaceutici, servizi di ingegneria, automazione, convalida e laboratorio. Masco collabora con le principali aziende farmaceutiche a livello mondiale, è attiva in oltre 80 Paesi e dispone di sette stabilimenti tra Europa, Nord America e Asia.