Il fondo saudita PIF pronto a investire un miliardo di dollari in DAZN

Il ramo di investimenti sportivi del fondo sovrano dell’Arabia Saudita è in trattative avanzate per investire almeno 1 miliardo di dollari nel servizio di streaming DAZN, di proprietà del miliardario Len Blavatnik, che detiene i diritti di trasmissione di alcune delle principali leghe calcistiche europee. Lo riporta Bloomberg.

L’accordo tra SURJ Sports Investment, un’unità del Public Investment Fund saudita (PIF) da 925 miliardi di dollari, e DAZN potrebbe essere annunciato già entro questo mese. I termini finali non sono ancora stati definiti e potrebbero ancora cambiare.

PIF aveva dichiarato a ottobre di non avere «piani attuali» a proposito di potenziali investimenti in DAZN. Sotto la guida del principe ereditario Mohammed Bin Salman, l’Arabia Saudita sta facendo grandi scommesse sugli sport globali come parte della strategia per diversificare la propria economia, migliorare la propria immagine e attrarre turisti.

Il Paese ha già ospitato alcuni dei nomi più importanti della boxe per incontri a Riyad e sarà anche sede di importanti eventi sportivi globali nel prossimo decennio, che culmineranno con l’organizzazione della Coppa del Mondo FIFA 2034. Domenica scorsa, Gedda ha ospitato la Supercopa di Spagna, che ha visto il Barcellona sconfiggere il Real Madrid, mentre pochi giorni prima nel Paese è andata in scena la Supercoppa italiana.

DAZN è un attore di rilievo nella trasmissione di eventi sportivi in diretta, dal momento in cui detiene diritti pluriennali per il calcio e la Formula 1 in diversi mercati europei. Ha ottenuto inoltre l’accordo principale per i diritti di trasmissione della Ligue 1, il massimo campionato di calcio professionistico francese, e per il primo Mondiale per Club a 32 squadre, che sarà trasmesso in modalità gratuita in tutto il mondo.

Secondo Bloomberg, come parte dell’intesa PIF e DAZN prevedono anche di lavorare per promuovere e trasmettere le partite della Saudi Pro League. La lega saudita ospita ora alcune delle stelle più importanti del mondo del calcio, come Cristiano Ronaldo, Neymar e Karim Benzema, dopo avere investito oltre 1 miliardo di dollari negli ultimi anni.