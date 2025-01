Nuova cessione del Lione per evitare la retrocessione: le cifre ufficiali di Caqueret al Como

Il Como è sicuramente una delle società più attive in questa prima metà del calciomercato invernale della stagione 2024/25. La società lariana, infatti, ha già concluso tre acquisti, l’ultimo in ordine di tempo è quello di Maxence Caqueret dal Lione.

Il club lombardo ha anche sfruttato la condizione economica del Lione, costretto a cedere per via della spada di Damocle dei debiti economici-finanziari accumulati nell’ultimo anno che rischiano di far retrocedere una delle più iconiche squadre francesi in Ligue 2, la serie cadetta del calcio transalpino.

Caqueret Como cifre ufficiali – I dettagli del trasferimento

Tornando all’operazione Caqueret-Como, le cifre ufficiali sono state comunicate dalla Eagle Football Group, holding che controlla il Lione e fa capo direttamente al patron John Textor. Il Como, quindi, ha versato nelle casse del club francese 15 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi 1,5 milioni di bonus, per un totale di 16 milioni. Inoltre, il Lione si è riservato di incassare una percentuale del 7,5% su una possibile futura rivendita.

Oltre che a una pedina fondamentale per il gioco del Lione, Caqueret, classe 2000, rappresenta un prodotto del vivaio del club francese visto che è arrivato a soli 11 anni. Otto anni dopo è entrato a far parte della prima squadra con cui ha giocato per 185 partite in tutte le competizioni, inclusa una semifinale di Champions League nel 2020 contro il Bayern Monaco.