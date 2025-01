L’imprenditore rumeno Dan Sucu ha inaugurato la gestione da proprietario del Genoa con il successo sul Parma. Il nuovo azionista di maggioranza – scrive Il Secolo XIX – diventerà anche presidente del club, andando a sostituire così Alberto Zangrillo. La tabella di marcia è fissata: oggi è in programma il Consiglio d’amministrazione, che sancirà ufficialmente l’ingresso di Sucu e dei suoi uomini di fiducia, vale a dire Razvan Rat e Ovidiu Golea.

Come riportato da Il Secolo XIX, Sucu sarà presidente, nel consiglio resteranno Blazquez, Ricciardella e lo stesso Zangrillo. Il ruolo che quest’ultimo avrà non è ancora ben definito: dovrebbe restare nel consiglio d’amministrazione almeno fino alla prossima assemblea dei soci, prevista in primavera. Non sarà più presidente, salvo improbabili colpi di scena.

Da capire ancora quale sarà il suo ruolo e quali le eventuali deleghe, in una società che ha cambiato azionista di maggioranza nelle ultime settimane e che potrebbe trovarsi ad affrontare qualche battaglia legale con A-Cap, con in ballo quel 23% delle azioni che Sucu, arrivato al Genoa dopo i contatti avuti nei mesi scorsi con lo stesso Blazquez, vorrebbe acquistare per diventare proprietario del Grifone al 100%.

Sucu vuole dare subito la propria impronta al Grifone, senza naturalmente stravolgere nulla. Il campionato è in corso, c’è il mercato di gennaio e ieri sera è andata in scena una riunione operativa che ha visto coinvolto lo stesso Blazquez, Galleni, Ricciardella, Ottolini, Rat e Golea. Ci sono da pianificare le prossime mosse, compresi i nuovi acquisti per rinforzare una rosa che ha necessità di inserire rinforzi soprattutto in attacco.