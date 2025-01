Il Barcellona vince la Supercoppa spagnola: i premi definitivi per il torneo

Il Barcellona di Hans-Dieter Flick ha vinto la Supercoppa spagnola 2025 grazie al netto 5-2 in finale contro i rivali storici del Real Madrid. Per gli uomini di Carlo Ancelotti non è bastato l’ennesimo gol nelle ultime settimane di Kylian Mbappé che ha portato al momentaneo vantaggio dei suoi.

La Supercoppa spagnola dal 2020, quando il formato è stato modificato (includendo quattro squadre) e la sede è stata trasferita in Arabia Saudita (eccetto nel 2021 a causa della pandemia), ha acquisito un grande fascino e quest’anno prometteva di essere molto combattuta, tra big e outsider presenti: Barcellona, Real Madrid, Athletic Bilbao e Maiorca.

Rispetto all’edizione precedente, non sono stati presenti Atletico Madrid e Osasuna. Il Barça ha raggiunto l’ultimo atto superando in semifinale l’Athletic Bilbao, mentre le Merengues hanno avuto la meglio sul Maiorca. Come da regolamento, non si è disputata la finale per il 3°-4° posto con le perdenti che sono tornate in Spagna dopo le rispettive partite.

Premi Supercoppa spagnola – Le cifre dell’edizione 2025

Cambio di format e sede in Arabia Saudita che significano incasso più alto sia per la Liga, organizzatrice del torneo, sia per le società partecipanti. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo 2Playbook, Real Madrid e Barcellona sono le squadre che hanno guadagnato di più in questo torneo, almeno come quote di partenza. I Blancos e i catalani hanno ricevuto un compenso fisso intorno ai 6 milioni di euro. Si tratta di cifre concordate al momento della firma del contratto tra la Federcalcio spagnola e l’Arabia Saudita.

Per il resto delle squadre, il fisso va da 750.000 euro fino ai 2,3 milioni che ha ricevuto l’Atlético Madrid come compenso nel 2024, in base ai risultati sportivi, alle audience televisive e alla valutazione dei rispettivi club. L’Athletic Bilbao ha incassato quindi una base di 1,5 milioni di euro, mentre il Maiorca parte dal minimo. Tuttavia, a tal proposito e dopo le lamentele sulla disparità di trattamento economico, Barça e Real hanno deciso di destinare 200mila euro a testa al club delle Baleari. Questo, dunque, il montepremi di partenza definito per l’edizione 2025:

Barcellona – 5,8 milioni di euro

Real Madrid – 5,8 milioni di euro

Athletic Club – 1,5 milioni di euro

Maiorca – 1,15 milioni di euro

All’importo garantito per ogni club si è aggiunta una serie di variabili, in base al rendimento durante il torneo. Il Barça, club vincitore della Supercoppa spagnola 2025, ha incassato 2 milioni di euro extra. Il Real Madrid come finalista 1 milione, mentre Athletic e Maiorca 800.000 euro a testa.

Nel 2025, con Real Madrid, Barcellona, Athletic Bilbao e Maiorca come partecipanti, il compenso fisso si attestava in via preliminare a poco meno di 14,3 milioni di euro. Sommando le variabili, si è arrivati quasi a 21 milioni di euro. Pertanto, i club si sono spartiti poco più della metà degli introiti derivanti dalla Supercoppa di Spagna, mentre il resto (un po’ meno di 20 milioni) è finito nelle casse della Federazione.

In via definitiva, ecco quanto hanno incassato per la Supercoppa spagnola 2025 i quattro club partecipanti:

Barcellona – 7,8 milioni di euro

Real Madrid – 6,8 milioni di euro

Athletic Bilbao – 2,3 milioni di euro

Maiorca – 1,95 milioni di euro

Premi Supercoppa spagnola – Il confronto con l’Italia

Le cifre destinate ai club spagnoli sono inferiori rispetto a quelle incassate dai club di Serie A per la disputa della Supercoppa italiana. Basti pensare che il Milan (vincitore del torneo) e l’Inter (finalista perdente) hanno ricevuto rispettivamente 11 e 6,7 milioni di euro. Nessuna squadra partecipante alla Supercoppa spagnola poteva superare la cifra incassata dai rossoneri.

Per quanto riguarda invece le semifinaliste, la cifra incassata dai club spagnoli è stata più bassa in ognuno dei due casi, con il solo Athletic Bilbao che si è avvicinato a quanto ottenuto da Atalanta e Juventus, che per le semifinali di Supercoppa italiana hanno incassato 2,4 milioni di euro a testa.