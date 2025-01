Milan, Okafor pronto per il Lipsia: l'impatto dell'operazione a bilancio

Il Milan si prepara a portare a termine la sua prima operazione di mercato in uscita in questa sessione invernale dedicata ai trasferimenti. E’ tutto pronto, infatti, per la partenza di Noah Okafor in direzione Germania. Il calciatore svizzero si trasferirà al Lipsia, in Bundesliga, con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Okafor, arrivato al Milan dal Salisburgo nell’estate del 2023, non è mai riuscito a imporsi come titolare, complice la presenza davanti a lui nelle gerarchie dell’attaccante portoghese Rafael Leao. Nella passata stagione il giocatore si è rivelato prezioso a gara in corso, mentre quest’anno – anche a causa di problemi fisici – sta facendo più fatica a ripetersi.

Milan plusvalenza Okafor? L’impatto della cessione sui conti

A livello economico, cosa comporterebbe questa operazione per il Milan? Quanto pesa il calciatore a bilancio? E a quanto ammonterebbe la plusvalenza qualora fosse esercitato il diritto di riscatto? Il costo storico di Okafor a bilancio è pari a 15,5 milioni di euro, con ammortamenti per 3,1 milioni di euro nella prima stagione visto il contratto firmato con il club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Al 30 giugno 2024, così, il valore netto di Okafor era pari a 12,4 milioni di euro. Nella stagione 2024/25, l’ammortamento dovrebbe essere pari a complessivi 3,1 milioni: al 31 dicembre 2024, così, il valore netto di Okafor dovrebbe essere pari a circa 10,85 milioni di euro. Cifra che al 30 giugno 2025 sarà invece scesa a quota 9,3 milioni di euro circa.

Se al termine di questa seconda parte di stagione il Lipsia dovesse esercitare il riscatto, per il Milan la plusvalenza ammonterebbe a circa 15,7 milioni di euro. Inoltre, va considerato anche il risparmio legato allo stipendio lordo per i mesi fino a giugno, per un totale di 1,31 milioni di euro. In caso di cessione a fine campionato, l’impatto dell’operazione sui conti sarebbe positivo per poco più di 17 milioni di euro.