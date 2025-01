Milan, 15mila euro di multa per i cori contro i sardi

Nel pomeriggio odierno il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’AIA Carlo Moretti, ha pubblicato il comunicato ufficiale numero 139 in merito alla prima giornata di ritorno del campionato di Serie A che si è giocata nel fine settimana, anche se manca il posticipo di quest’oggi fra Monza e Fiorentina.

Da segnalare come il Giudice Sportivo abbia inflitto una multa di 15.000 euro al Milan «per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero di scherno nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (del Cagliari, ndr); nonché a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo e del secondo tempo di circa tre minuti».

Altre sanzioni sono state inflitte a Bologna (5mila euro) «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e numerosi bicchieri semi pieni nel recinto di giuoco»; Lecce (5mila euro) «per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla FIGC»; Venezia (4mila euro) «per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che causavano l’interruzione della gara per circa trenta secondi» e Roma (1.500 euro) «per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco».

Conseguenze anche per Torino e Juventus dopo il derby della Mole. 3mila euro di multa alla società di Urbano Cairo «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e tre bottigliette nel recinto di giuoco», mentre 2mila euro al club bianconero «per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco».