Yildiz blinda il primo posto social della Juventus. Balzo del Como grazie all'1-1 a Roma

MediaScore 20 giornata – Come cambia la classifica sui social

Sui social a scalare la classifica sono Torino, Como e Lazio, nonostante risultati altalenanti nelle ultime settimane in campo. Il Como ha guadagnato quattro posizioni e, con 5.100 menzioni, si è posizionato all’undicesimo posto dopo aver strappato un pareggio all’Olimpico contro la Lazio.

Anche il Torino – protagonista dell’1-1 nel derby della Mola – ha guadagnato quattro posizioni e con 9.100 citazioni si è posizionato al settimo posto della classifica social, subito dopo la Lazio, che ha recuperato due posizioni salendo al sesto posto con 15.600 citazioni.

MediaScore 20 giornata – I temi del dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Si apre il calciomercato invernale

Acquisti, cessioni e trattative: al via la sessione invernale di calciomercato per rinforzare la propria rosa. Dai grandi colpi alle trattative in corso, passando per i nuovi giovani talenti, sui social si è diffusa soprattutto la notizia della richiesta di cessione di Kvaratskhelia. Il giocatore del Napoli avrebbe chiesto alla società di essere ceduto nelle ore precedenti la vittoria contro il Verona. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, dopo aver elogiato la crescita della squadra, frutto anche degli innesti di McTominay, Lukaku e Neres, ha anche espresso delusione, non tanto nei confronti di Kvara o del club, ma verso se stesso per non essere riuscito a incidere. A creare dibattito social sono anche l’acquisto di Costa da parte dei bianconeri, attualmente in trattativa anche con il Paris Saint-Germain per rinforzare anche l’attacco con Kolo Muani. Tra gli altri colpi che stanno facendo discutere gli utenti in rete ci sono l’arrivo di Arijon Ibrahimovic alla Lazio, l’ufficialità di Folorunsho alla Fiorentina e il caso Frattesi, con il giocatore, ex Sassuolo, che vorrebbe tornare alla Roma.

L’esultanza di Anguissa che fa commuovere i social

Così come al Maradona, anche sui social, i tifosi impazziscono per il Napoli dopo la la quinta vittoria consecutiva in campionato. La partita ha suscitato grandi emozioni, non solo per la vittoria, ma anche per la commemorazione di un piccolo tifoso scomparso nei giorni prima del match. L’autore del secondo gol del Napoli, Zambo Anguissa ha dedicato proprio al piccolo Daniele il suo gol.

125 Anni S.S. Lazio

Il 9 gennaio del 1900 nasceva la Società Sportiva Lazio e, per celebrarne l’anniversario, la scorsa settimana la società di Claudio Lotito ha diffuso sui social un video che ripercorre i momenti più significativi della lunga storia che lega la squadra ai suoi tifosi. “Ogni storia inizia con un sogno e diventa una leggenda da raccontare”: queste le parole della società diffuse anche tramite i canali social. Ai festeggiamenti sui social sono seguiti quelli in Piazza della Libertà, luogo simbolo della nascita del club. Le iniziative sono culminate poi nella partita contro il Como di venerdì scorso all’Olimpico, momento in cui è stata presentata una nuova maglia dallo stile retrò con un’aquila stilizzata, simbolo del club. Si è aggiunto ai festeggiamenti anche Ciro Immobile, ex capitano della squadra, che, intervistato a Radio Laziale, ha anche lasciato aperte le porte ad un futuro ritorno.

MediaScore 20 giornata – La classifica media

Il Milan conquista il primo posto, Juve e Inter, a seguire stabili nel podio. Nelle scorse settimane la Juventus ha ceduto il primo posto sul podio ai rossoneri, che hanno conquistato il primo posto con un totale di 20.187 menzioni contro le 19.192 dei bianconeri. I nerazzurri difendono la terza posizione sul podio con 17.916 menzioni.

Questo il verdetto della di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, durante la 20esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Al terzo e quarto posto della classifica rimangono stabili anche Napoli e Roma, rispettivamente con 17.692 e 12.340 menzioni. Ottimi invece i risultati della Lazio, che guadagna due posizioni, conquistando il sesto posto (9.319 menzioni). Buoni risultati anche per Como e Udinese, che guadagnano rispettivamente sei e quattro posizioni e si classificano al dodicesimo e quindicesimo posto.