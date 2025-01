FIFA, Maiorca e Rayo Vallecano con il mercato bloccato. I club: non sapevamo nulla

Maiorca e Rayo Vallecano non potranno tesserare alcun calciatore per tre finestre di calciomercato. A deciderlo e a comunicarlo ufficialmente è la FIFA che ha pubblicato l’elenco aggiornato di quelle società colpite da questa sanzione per differenti motivi.

Le due società spagnole, nel dettaglio, secondo quanto riporta il quotidiano Marca, non avrebbero riconosciuto i compensi di solidarietà ad alcune società che ne avevano diritto dopo l’acquisizione da parte dei due club che fa scattare appunto quello che è riconosciuto come contributo di solidarietà per le società formatrici.

Una sanzione che però i due club respingono con forza. Infatti, il Maiorca, reduce dall’Arabia Saudita dove ha giocato la Supercoppa spagnola, ha fatto sapere che si tratta di «una questione amministrativa già risolta e che è assolutamente sbagliata la sanzione delle tre finestre senza poter acquistare giocatori».

Stupore, invece, in casa Rayo che ha fatto trapelare come fosse all’oscuro della vicenda e non pensava minimamente di essere coinvolto in un procedimento condotto dalla FIFA su questa materia. Inoltre, dallo stesso organo del calcio mondiali fanno sapere come il Maiorca si sta già muovendo per risolvere la questione, mentre il Rayo è ancora fermo.