Serie A, corsa a tre per il titolo di Campione d’inverno nel 2024/25

E’ un titolo puramente giornalistico, che non dà diritto a coppe o premi in denaro, ma che è comunque utile ai fini statistici. Stiamo parlando del titolo di “Campione d’inverno” in Serie A, assegnato alla squadra che si trova in vetta alla classifica del campionato al giro di boa, trascorse dunque 19 giornate sulle 38 totali del torneo.

Le statistiche parlano chiaro e sono forse l’aspetto più interessante di questo piccolo successo di metà stagione: due volte su tre (nel 67% dei casi) chi si è laureato Campione d’inverno ha poi vinto lo Scudetto. Ma chi è il Campione d’inverno in questa stagione? Una domanda alla quale molti tifosi stanno provando a dare risposta, ora che il girone di andata della Serie A si è concluso.

Campione d’inverno 2025 – In tre in corsa per il titolo

Tuttavia, una risposta ancora non c’è. Nessuna squadra è infatti riuscita a prendere il largo in campionato, e a rendere impossibile l’assegnazione di questo titolo ci sono i recuperi che riguardano due delle tre squadre in corsa: Napoli, Inter e Atalanta. Se i partenopei sono in pari con il numero di partite disputate, lo stesso non si può dire per le due nerazzurre.

L’Atalanta deve recuperare la sfida con la Juventus, valida per il 19° turno e saltata a causa dell’impegno in Supercoppa italiana. Stesso discorso per il match dell’Inter contro il Bologna, ma la formazione di Simone Inzaghi dovrà anche recuperare il match contro la Fiorentina, sospeso a causa del malore occorso a Edoardo Bove. Per questo match, tuttavia, non c’è ancora una data ufficiale: si attenderà almeno la fine della prima fase della Champions League per capirne di più.

Attesa che, come dicevamo, riguarderà anche il titolo di Campione d’inverno. «Como-Milan e Atalanta-Juventus martedì 14 gennaio, Inter Bologna il giorno successivo, più Bologna-Milan e Fiorentina-Inter, che ancora non sono state riprogrammate: mancano cinque partite per mandare definitivamente in archivio il girone di andata e assegnare il titolo simbolico di campione d’inverno», scriveva infatti la Lega Serie A sul suo sito la scorsa settimana.

Campione d’inverno 2025 – La situazione tra punti e differenza reti

Ma qual è la situazione di classifica? Al termine del 19° turno (quindi senza considerare le gare dell’ultimo weekend, in quanto già parte del girone di ritorno della Serie A), questa era la graduatoria delle tre formazioni in lotta:

Napoli – 44 punti (19 partite) Atalanta – 41 punti (18 partite) Inter – 40 punti (17 partite)

Mentre il Napoli deve solo attendere, l’Inter vincendo entrambe le sfide da recuperare sarebbe certa di conquistare il titolo di Campione d’inverno. L’Atalanta deve invece conquistare tre punti contro la Juventus e sperare di non essere eventualmente scavalcata dall’Inter.

Dal momento in cui alla fine del girone di andata è stata disputata solo la metà degli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti, il titolo si assegna in base alla differenza reti. Un dato che al momento sorride all’Inter (+31) e che vede l’Atalanta (+23) davanti ai partenopei (+20).

Le partite in programma tra domani e dopo (Inter-Bologna e Atalanta-Juventus) potrebbero quindi già dare risposte definitive. I bergamaschi devono vincere per rimanere vivi, mentre i nerazzurri di Inzaghi possono anche pareggiare per mantenere aperta la corsa. In caso di sconfitta con il Bologna e di contemporanea mancata vittoria della Dea, invece, sarebbe il Napoli a laurearsi Campione d’inverno. Di seguito, lo scenario per ognuna delle tre squadre: