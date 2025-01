Diritti tv, al via la gara per i Mondiali 2026 e 2030 in Germania: ora tocca all'Italia

La FIFA ha lanciato ufficialmente nella giornata di ieri due bandi in Germania per quanto riguarda i diritti televisivi delle edizioni 2026 e 2030 dei Mondiali e per la rassegna iridata femminile che si terrà in Brasile nel 2027. Per i Mondiali maschili la FIFA ha deciso di unire le prossime due edizioni in unico bando.

La prima delle due edizioni della Coppa del Mondo si terrà nel 2026 in USA, Canada e Messico, mentre il 2030 sarà l’anno di Marocco, Portogallo e Spagna, con tre partite che saranno disputate anche in Argentina, Paraguay e Uruguay, per celebrare i 100 anni dalla prima edizione. Queste due edizioni saranno le prime con 48 selezioni partecipanti.

Secondo quanto si apprende, a breve sono attese novità anche per quanto riguarda il mercato italiano. Per la scorsa edizione, quella che si è giocata in Qatar nell’inverno del 2022, i diritti furono acquisiti dalla Rai per una spesa tra i 150 e 160 milioni di euro. In quella occasione, per la seconda volta di fila, fra le nazionali presenti alla rassegna iridata non ci fu l’Italia.