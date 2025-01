Si allunga la lista di donne che accusa Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, di aggressione. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, il giornalista è stato accusato di aver aggredito una donna, identificata con Sara come nome di fantasia, l‘8 dicembre del 2021. «Mi ha dato uno schiaffo a mano piena che mi ha fatto cadere – racconta la donna –. Da quella sera stessa sono iniziati gli attacchi di panico. Quando cercavo di scappare e lui mi ha chiusa a chiave, ho provato una sensazione di soffocamento, tremore, paura. Ho capito che era panico».

«Non riesco più a uscire da sola – continua la donna nella sua testimonianza avvenuta presso il Tribunale di Roma, dove si sta svolgendo il secondo processo contro Varriale, già accusato di reati come stalking e lesioni da un’altra donna –, non riesco a passeggiare per strada senza guardarmi continuamente intorno. Anche per andare al lavoro devo essere accompagnata».

«Mi hanno trovata rannicchiata in posizione fetale», continua Sara. Durante un alterco, Varriale l’avrebbe afferrata, spinta contro una porta e colpita violentemente: «Non riesco più a farmi toccare il viso. Mi ha lasciato segni: dopo qualche giorno ho iniziato a sviluppare aderenze sulla parte sinistra. Mi ha colpita con tutta la mano, e io peso appena 47 chili. È stato facile farmi cadere». Ogni mese, Sara deve sottoporsi a cure mediche. «Usano una cannula per staccare i tessuti che si aderiscono a causa del trauma».

Un’aggressione seguita da persecuzioni da parte di Varriale secondo quanto racconta Sara: «Ho lasciato Roma il 19 dicembre, ma già dall’8 gennaio ero terrorizzata. Continuava a inviarmi messaggi, a chiamare i miei figli, a citofonare sotto casa». Nel capo d’imputazione si legge che il 19 dicembre 2021 Varriale l’ha contattata usando un telefono della Rai, oscurando il numero e minacciandola con parole come: «Morirai». Sara ha riportato anche questo episodio in aula. Sara ricorda anche un’altra minaccia ricevuta da Varriale: «Se mi denunci, ti ammazzo».

Persecuzioni che si sono fermate solamente dopo la denuncia: «Ho preso ogni precauzione per evitare pericoli. Qualche giorno fa ho visto un’auto simile alla sua e sono andata nel panico. Mi sono nascosta dietro un’altra macchina. Ho una fobia». Ora il giornalista deve affrontare due distinti procedimenti giudiziari.