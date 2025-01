San Siro, Sala: «Piano economico da Inter e Milan entro febbraio. Vendita prima dell'estate»

Dopo l’indiscrezione di oggi secondo la quale Inter e Milan sono pronte a presentare la propria offerta di acquisto dello stadio Meazza e delle aree limitrofe nel quartiere di San Siro entro fine febbraio, ecco che arriva il commento in merito del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Il primo cittadino del capoluogo lombardo conferma la notizia e aggiunge: «Ci aspettiamo che entro fine febbraio Inter e Milan ci consegnino il nuovo piano economico finanziario, con le osservazioni che devono tenere conto di quanto emerso dal dibattito pubblico e dalla delibera del consiglio comunale».

«Da lì si dovranno trovare formule per avere un’offerta da parte di club – ha aggiunto il primo cittadino a margine di un evento cittadino –, noi faremo quello che l’avvocatura ci dirà di fare. Siamo pienamente in linea con l’idea di riuscire a cedere area e stadio prima delle vacanze estive. Per essere precisi ci aspettiamo entro febbraio il piano».

(Image credit: Depositphotos)