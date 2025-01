Australian Open al via: come seguire il primo Slam dell'anno in diretta

Con l’inizio del 2025 torna il grande tennis ad appassionare tutti i tifosi: infatti è pronto a partire il primo Slam della stagione, quegli Australian Open che nel 2024 hanno vinto il trionfo dell’attuale numero uno del ranking ATP, Jannik Sinner.

Il tabellone principale degli Australian Open, che si giocheranno come al solito nella città di Melbourne, inizierà il 12 gennaio e terminerà con le finali femminili e maschili, rispettivamente, il 25 e il 26 gennaio. Ovviamente, tutti gli occhi saranno puntati su Sinner, numero uno al mondo e campione in carica pronto a difendere il suo titolo. Ma saranno tanti gli italiani in gara: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, un ritrovato Matteo Berrettini, il veterano Fabio Fognini e le giovani promesse Luciano Darderi e Luca Nardi. A completare la rosa maschile, Matteo Gigante, reduce dalla conquista del maindraw del primo Slam della sua carriera.

Per quanto riguarda il tennis italiano femminile, al primo slam stagionale parteciperanno: Jasmine Paolini, la prima tennista italiana a raggiungere la finale di Wimbledon, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Dove vedere Australian Open tv streaming – Il calendario del torneo

Come detto, gli Australian Open vedranno prendere il via al proprio tabellone principale il 12 gennaio, ed ecco il programma per ogni singolo turno del torneo, sia in campo maschile che femminile:

Domenica 12 gennaio : 1° turno Main Draws singolare

: 1° turno Main Draws singolare Lunedì 13 gennaio : 1° turno Main Draws singolare

: 1° turno Main Draws singolare Martedì 14 gennaio : 1° turno Main Draws singolare

: 1° turno Main Draws singolare Mercoledì 15 gennaio : 2° turno Main Draws singolare

: 2° turno Main Draws singolare Giovedì 16 gennaio : 2° turno Main Draws singolare

: 2° turno Main Draws singolare Venerdì 17 gennaio : 3° turno Main Draws singolare

: 3° turno Main Draws singolare Sabato 18 gennaio : 3° turno Main Draws singolare

: 3° turno Main Draws singolare Domenica 19 gennaio : Ottavi di finale Main Draws singolare

: Ottavi di finale Main Draws singolare Lunedì 20 gennaio : Ottavi di finale Main Draws singolare

: Ottavi di finale Main Draws singolare Martedì 21 gennaio : Quarti di finale Main Draws singolare

: Quarti di finale Main Draws singolare Mercoledì 22 gennaio : Quarti di finale Main Draws singolare

: Quarti di finale Main Draws singolare Giovedì 23 gennaio : Semifinali Singolare femminile

: Semifinali Singolare femminile Venerdì 24 gennaio : Semifinali Singolare maschile, finale Doppio misto

: Semifinali Singolare maschile, finale Doppio misto Sabato 25 gennaio : Finale Singolare femminile, finale Doppio maschile

: Finale Singolare femminile, finale Doppio maschile Domenica 26 gennaio: Finale Singolare maschile, finale Doppio femminile

Dove vedere Australian Open tv streaming – Il primo slam della stagione è su Eurosport, visibile sia su Sky che su DAZN

Il primo Slam dell’anno 2025 segue la grande soddisfazione che ha chiuso la stagione 2024 della vittoria in Coppa Davis, la seconda consecutiva, per la nazionale italiana maschile, e il successo nella Billie Jean King Cup di quella femminile guidata dalla coppia Paolini-Errani.

Gli Australian Open sono visibili sui canali Eurosport, che sono disponibili con la programmazione dedicata e la messa in onda di tutti i match sia per gli abbonati Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) sia per quelli DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) con i canali Eurosport 1 e Eurosport 2.

Inoltre, tutto il torneo sarà visibile anche in streaming su NOW, il servizio messo che mette a disposizione la programmazione Sky.