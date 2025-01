Australian Open: su Sport e Finanza lo speciale dedicato al primo Slam stagionale

Sinner si presenta al via con l’obiettivo di bissare il successo del 2024, il primo storico trionfo azzurro in uno Slam dalla vittoria di Adriano Panatta al Roland Garros nel 1976. Ma non sarà l’unico italiano a voler ben figurare in Australia: Matteo Berrettini va a caccia di riscatto dopo alcune stagioni difficili, mentre Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli cercano conferme dopo un ottimo 2024.

Un evento imperdibile quindi in questo primo mese del 2025, che sarà coperto a livello televisivo da Warner Bros: Discovery attraverso i canali di Eurosport, disponibili anche su Sky e in streaming su NOW ma anche su DAZN, oltre alla piattaforma Discovery+ che trasmetterà il torneo integrale.

