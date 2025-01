Fiorentina, niente spostamenti: i viola giocheranno sempre al Franchi durante i lavori

Niente stadio temporaneo, la Fiorentina di Raffaele Palladino giocherà tutte le partite nel proprio stadio durante i lavori di ristrutturazione, già partiti, all’Artemio Franchi.

A mettere nero su bianco questo dato di fatto, dopo le decisioni prese al tavolo della prefettura, ci ha pensato una delibera della sindaca di Fiorentina, Sara Funaro, che è stata approvata dalla giunta comunale.

Tale delibera ribadisce la volontà dell’amministrazione del capoluogo toscano di mantenere la Fiorentina al Franchi, non solo per la stagione 2025/2026, ma anche per quelle successive, che saranno caratterizzate da condizioni sempre nuove, ovviamente, in base all’avanzamento dei lavori di ristrutturazione.

Intanto, gli uffici di Palazzo Vecchio sono già al lavoro per una variante del progetto per completare il primo lotto entro il 2026. L’obiettivo, ha dichiarato la sindaca Funaro «è quello di completare la curva Fiesole e metà della Maratona, tutelando la finestra del centenario della società che ricorre proprio nella prossima stagione».