Il Milan sembrerebbe essere pronto a fare sul serio per Marcus Rashford. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, l’attaccante inglese del Manchester United sarebbe la prima idea per l’attacco dei rossoneri in vista del mercato di gennaio, con il club che avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage del giocatore e presentato il proprio progetto.

Contatti tra le parti che starebbero proseguendo nella giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio, sfruttando anche la presenza del fratello del giocatore a Milano. L’offerta del Milan sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, aggiungendo così una prospettiva futura all’operazione. Rashford prenderà adesso del tempo per decidere tra le varie offerte (tra cui quella del Borussia Dortmund), ma il Milan c’è tra le squadre in corsa.

Rashford stipendio Manchester United – Quanto guadagna l’attaccante

Tra i potenziali ostacoli per un’operazione di questo tipo ci sarebbe chiaramente lo stipendio del calciatore. Secondo la stampa sportiva inglese, lo stipendio di Marcus Rashford al Manchester United si aggira intorno alle 300mila sterline a settimana, per un totale di 15,6 milioni di sterline a stagione a livello di ingaggio lordo (circa 8,6 milioni netti).

Difficile che il Milan si impegni a corrispondere uno stipendio del genere al giocatore, nonostante si tratti eventualmente di metà stagione. Tradotta in euro, la cifra sarebbe pari a 18,7 milioni lordi a stagione (circa 10,3 milioni di euro netti). Tuttavia, sembra che lo United sia aperto a contribuire all’ingaggio, una eventualità che renderebbe percorribile la strada di Rashford verso l’Italia.